Libero e Virgilio, odissea (quasi) conclusa

30-01-2023

Sono tornate a funzionare nella serata di sabato 28 gennaio le caselle Libero Mail e Virgilio Mail che da circa una settimana erano inaccessibili a causa di un aggiornamento del sistema non andato esattamente a buon fine.

Il ripristino della normalità non è però, al momento in cui scriviamo, ancora completo: sebbene infatti le webmail funzionino di nuovo (ossia, dal browser si può finalmente tornare a consultare la posta) e l'app per Android sia egualmente funzionante, l'app per iOS richiede ancora un po' di lavoro da parte dei tecnici di Italiaonline.

Lo stesso dicasi per quanti utilizzano le proprie caselle @libero.it e @virgilio.it tramite un client di posta (come Outlook, Thunderbird, emClient e via di seguito): pare che il ripristino del servizio stia avvenendo progressivamente e non sia ancora stato completato.

Inoltre, con un comunicato ufficiale Italiaonline ha fatto sapere che «il progressivo reintegro dei messaggi inviati ai nostri utenti nei giorni scorsi» è ancora in corso; quei messaggi «saranno recapitati progressivamente a seconda del comportamento dei provider di posta che hanno gestito il traffico delle e-mail negli ultimi giorni».

La situazione è tornata insomma gestibile - poiché almeno tramite webmail le caselle email sono tornate a essere utilizzabili - ma non è proprio del tutto risolta: attendiamo il comunicato ufficiale che annunci il rientro definitivo dell'emergenza.