Dal quartier generale di Meta per il momento non sono ancora arrivate conferme, ma secondo l'esperto Alessandro Paluzzi la strada è chiara: presto anche Instagram avrà il suo chatbot con Intelligenza Artificiale.

A che potrà mai servire un chatbot - nello stile di ChatGPT - in un social network la cui attività principale è la condivisione di foto e storie?

Per esempio, se si sta scrivendo un messaggio e non si sa bene come esprimere il proprio pensiero, ci si potrà rivolgere al bot; in una chat, lo si potrà interpellare (menzionandolo con l'handle che gli verrà assegnato) ed esso si inserirà nella conversazione. Inoltre, avrà 30 personalità diverse tra le quali l'utente potrà scegliere quella con cui interagire.

Probabilmente non si tratta di funzionalità che faranno gridare al miracolo ma, dato che oggigiorno sembra che tutti debbano avere una IA da offrire agli utenti, Meta certamente non può essere da meno dei concorrenti.

Quanto ai tempi necessari al debutto, Meta non si sbilancia e Paluzzi - per quanto generalmente bravo nel formulare previsioni sul tipo di tecnologie che saranno introdotto - non ha abbastanza elementi per fornire una data: non resta che aspettare, e sospettare che una versione della stessa IA sarà facilmente integrata anche in Facebook e WhatsApp.