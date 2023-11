Archive.org in aiuto

Cassandra Crossing/ I link e la salute dell'Infosfera

I link e la salute dell'Infosfera

E se il documento fosse davvero perso per sempre? Se anche approfondendo le vostre ricerche nei meandri della Rete non lo trovaste? Ecco, non potete fare altro che dispiacervi di non averci pensato prima.

Sarebbe infatti bastato che voi stessi archiviaste una copia della pagina o del documento puntato dal link sulla Wayback Machine (ci vogliono pochi secondi), e aveste inserito il link così generato al posto di quello originale. Meglio ancora inserendoli tutti e due, per esempio in questo modo:

Qualcuno potrebbe chiedersi «Ho il diritto di farlo?». La risposta è sì, perché è parte del diritto di citazione e di cronaca. In effetti, se ci pensate bene, è addirittura un dovere. Chi vi garantisce che il contenuto del link che avete inserito con amore nel vostro documento rimanga sempre quello? Che una manina furbetta non corregga una notizia, un errore o una frase politicamente scorretta?

Ma di più, chi vi garantisce che il sito non cambi completamente, diventando, che so, un sito porno, che certo non vorreste citare nella vostra dotta relazione. Non ridete, è successo molte volte.

Ecco che, ragionandoci sopra, archiviare sulla Wayback Machine le pagine che volete linkare, e mettere solamente il link alla pagina archiviata acquista perfettamente senso, diventa parte della "cura del buon padre di famiglia".

Potete velocizzare queste operazioni, e anche l'utilizzo quotidiano di Archive.org, installando nel vostro browser l'apposita estensione creata da Archive.org, disponibile per Firefox e anche per altri browser meno rispettosi della vostra privacy.

Parlare della sorte di un semplice link spezzato, lo vedete, ci ha portato lontano e ha rivelato che la questione non è semplice come sembrava. Buon lavoro.