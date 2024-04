Google presenta la IA che genera video aziendali

Vids entra in Google Workspace per aiutare nella creazione di video accattivanti da usare in ambito lavorativo.

Google Workspace sta per guadagnare un nuovo strumento che si affiancherà a Documenti, Fogli e Presentazioni: Vids. Presentato all'evento Cloud Next 24, Vids promette di «aiutare chiunque a diventare un ottimo narratore», quantomeno quando si tratta di creare storie in ambito lavorativo.

Vids è infatti un sistema di IA che, a partire da un prompt e da alcuni materiali, è in grado di creare dei video che possano risultare utili in ambito aziendale, per esempio per fornire una presentazione o per creare un riassunto audiovisivo di un evento o un progetto.

«Descrivi la tua idea indicando un obiettivo, un pubblico, e la lunghezza» suggerisce Vids quando si inizia un nuovo progetto. A ciò si può associare un documento caricato su Google Drive, e poi la IA si mette al lavoro.

Vids «unisce i vari pezzi suggerendo scene da video di repertorio, immagini, e musica di sottofondo»: ha infatti accesso a una biblioteca con milioni di elementi da cui attingere. Inoltre è in grado di generare una voce fuori campo per condurre la narrazione mentre scorrono le immagini; in alternativa, l'utente può fornire una propria registrazione.

Durante Cloud Next, Vids è stato usato per creare una presentazione video sintetica dell'evento stesso in cui questa tecnologia è stata svelata: fornito il prompt e un documento contenente tutte le informazioni, Vids ha elaborato il video.

«Ogni giorno le persone raccontano storie sul lavoro, che si tratti delle Risorse Umane che introducono nuovi dipendenti alla missione dell'organizzazione, del team di formazione che crea esperienze di apprendimento digitale o di un venditore che illustra a un nuovo cliente i vantaggi della sua offerta» scrive Google. «Come mezzo di narrazione, il video è diventato onnipresente per la sua immediatezza e capacità di "catturare l'attenzione", ma può essere difficile da usare se non si sa da dove cominciare».

Google Vids debutterà ufficialmente all'interno di Workspace Labs nel mese di giugno. Qui sotto, il video di presentazione.