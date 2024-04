La truffa delle schede video rivendute senza GPU né RAM

Attenzione alle occasioni troppo belle per essere vere.

Acquistare una scheda grafica usata è da tempo un'esperienza potenzialmente rischiosa, dato che esistono truffatori d'ogni risma pronti ad approfittare di chi casca in offerte troppo buone per essere vere.

Non sono rari i casi di schede video usate fino allo sfinimento per il mining di criptovalute, rivendute a prezzi nemmeno troppo bassi e rapidamente defunte una volta nelle mani (e nei PC) di ignari acquirenti.

In quei casi, però, si trattava per lo meno di schede complete, ossia dotate di tutti i componenti. Ora si va invece diffondendo una truffa ben più scoperta, basata sulla rivendita di schede incomplete.

Finora questo tipo di scam era stato visto in Cina; di recente invece la truffa è approdata anche negli Stati Uniti ed è stata messa in atto tramite il Marketplace di Facebook dove un utente, che pensava di comprare una MSI RTX 4090 perfettamente funzionante (così era stata messa in vendita), s'è invece visto recapitare una scheda priva di GPU e RAM.

La vittima non s'è accorta subito del problema, e s'è quindi rivolta a un negozio di computer per capire come mai la scheda non funzionasse; il personale del negozio ha stranamente concluso che il problema stava nella GPU difettosa, e s'è offerto di acquistarla per 200 dollari.

Ancora ignara del fatto che processore e memoria erano assenti, la vittima s'è rivolta a Northwest Repair, che gestisce anche un canale YouTube, tramite il quale la vicenda è diventata popolare.

Sono stati i tecnici di Northwest Repair a scoprire la mancanza dei componenti cruciali; non è chiaro se poi l'incauto acquirente si sia rivolto alle autorità nel tentativo di ottenere giustizia.

Qui sotto, il video di Northwest Repair che illustra il caso.