Crowdstrike, da Microsoft uno strumento per sistemare i PC colpiti

Il Recovery Tool si installa su chiavetta USB ed esegue in automatico le operazioni necessarie.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-07-2024]

Immagine generata con DiffusionArt

Per gli amministratori chiamati a sistemare i danni causati dall'update diffuso da Crowdstrike lo scorso venerdì, che ha messo fuori uso milioni di sistemi Windows (diversi dei quali ancora non sono tornati in funzione) Microsoft ha rilasciato uno strumento che semplifica il ripristino.

Annunciato su uno dei blog ufficiali, lo strumento - battezzato Microsoft Recovery Tool - può essere scaricato dal Microsoft Download Center (qui il link diretto).

Il Microsoft Recovery Tool consente di creare una chiavetta USB con cui avviare il PC per poi entrare in WinPE (Windows Preinstallation Environment) e contiene degli script, eseguiti automaticamente all'avvio, che compiono le operazioni da compiere per consentire al computer di tornare a eseguire il boot.

Grazie a questo strumento non è necessario accedere alla modalità provvisoria del sistema da recuperare, né conoscerne le credenziali di amministrazione: il Tool accedere direttamente al disco senza andare a disturbare l'installazione di Windows.

L'unica informazione aggiuntiva di cui può esserci bisogno è la chiave di recupero di Bitlocker, da utilizzare qualora il disco sia crittografato.