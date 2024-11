Windows 11, annunciata la fine del supporto... ma è solo un bug

La notifica che sta preoccupando gli utenti della versione 23H2 è frutto di un errore.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-11-2024] Commenti (2)

Foto di Windows

Se siete utenti di Windows 11 23H2 e di recente il vostro sistema vi ha informato che il supporto sta per terminare - ed è pertanto passare a una versione più recente di Windows - potete tranquillizzarvi: è tutta colpa di un bug.

Il supporto a Windows 11 23H2 terminerà l'11 novembre 2025, e pertanto c'è ancora quasi un anno di tempo prima di dover obbligatoriamente passare alla versione successiva, ossia la 24H2.

Il messaggio che annuncia la fine del supporto ha preoccupato diversi utenti, i quali a quel punto non sapevano che cosa fare, anche perché la versione 24H2 ancora non è disponibile per tutti: pertanto, anche chi volesse seguire le indicazioni e cercare una versione aggiornata di Windows tramite Windows Update non otteneva nulla.

Come dicevamo, però, si tratta solo di un bug. Per la precisione si tratta di un errore introdotto con l'aggiornamento obbligatorio KB5046633, di cui Microsoft ha confermato l'esistenza e per il quale ha promesso una correzione (lato server, pertanto non sarà necessario scaricare una patch) nel corso di questa settimana.

Nell'attesa, se siete tra quanti hanno ricevuto la notifica, Microsoft consiglia di effettuare il logout e riavviare il PC: il messaggio dovrebbe sparire.