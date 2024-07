La Marina tedesca cerca una soluzione per sostituire i floppy da 8 pollici

Sono ancora fondamentali per il funzionamento delle fregate di classe Brandenburg.

Il Giappone ha appena annunciato di aver vinto la guerra ai floppy disk annunciata meno di due anni fa e un'altra nazione improvvisamente si rende conto di non aver ancora sostituito la stessa tecnologia obsoleta.

Anzi, questa nazione - la Germania - è in realtà ferma in un passato ancora più remoto di quello a cui era rimasto il Giappone: questo infatti adoperava dischetti da 3,5 pollici; quella, invece, sta tuttora usando floppy da 8 pollici.

Come racconta Tom's Hardware, la Germania ha iniziato a cercare un sistema per sostituire i floppy da 8 pollici in uso sulle fregate di classe Brandenburg.

Queste navi sono state progettate negli anni '90, quando i floppy da 8 pollici erano già vecchi ma, nelle loro versioni "ridotte" in termini di dimensioni, erano il supporto di memoria rimovibile più comune.

Una trentina d'anni dopo, i floppy sono ancora parte integrante dei sistemi di acquisizione dei dati delle fregate, «fondamentali per controllare le funzioni di base della nave, come la propulsione e la generazione di energia» come raccontala fonte di Tom's Hardware.

Non è ancora chiaro quale strada intraprenderà la Marina tedesca per sostituire i floppy senza interrompere le funzionalità delle proprie fregate: le alternative a disposizione sono diverse.

L'aviazione americana, per esempio nel 2019 ha sostituito i floppy da 8 pollici con degli SSD; la Germania potrebbe fare qualcosa del genere, oppure - per modificare l'intero sistema soltanto il minimo indispensabile - potrebbe scegliere di adottare degli emulatori come i Gotek, noti tra gli appassionati di retrocomputing.

Per aiutarla nella scelta, la Marina tedesca ha assunto Saab, e prevede di avviare le operazioni di sostituzione dei floppy il 1 ottobre di quest'anno, per concluderle il 31 luglio 2025. I dettagli delle operazioni, naturalmente, sono segreti.