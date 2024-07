Windows 11, aggiornamenti forzati in arrivo

La fine del supporto alle versioni 21H2 e 22H2 è vicina: il sistema operativo si aggiornerà in automatico.

Anche se genericamente si parla di Windows 11, in realtà le versioni attualmente supportate del sistema operativo sono tre: quella originale, uscita quasi quattro anni fa e nota come 21H2; il primo aggiornamento annuale, noto come 22H2; e la release corrente, ossia la 23H2.

Microsoft, come è facile intuire, non ha intenzione di supportare indefinitamente tutte queste versioni, cui tra qualche mese si aggiungerà la 24H2; pertanto ha iniziato ad avvisare gli utenti che ancora adoperano le prime due versioni che l'aggiornamento forzato alla più recente è imminente.

Pochi giorni fa, infatti, il Windows Message Center è stato aggiornato con una nuova voce, tramite la quale si ricorda che la fine del supporto a Windows 11 21H2 e 22H2 è ormai in vista.

L'ultimo aggiornamento di sicurezza per queste due versioni verrà rilasciato l'8 ottobre 2024; dopo quella data, non ci sarà più alcuna patch e tutti dovranno essere passati a Windows 11 23H2, se vorranno essere ragionevolmente certi della sicurezza del sistema operativo che stanno usando.

Per assicurarsi che nessun PC resti indietro, Microsoft nelle prossime settimane attiverà un aggiornamento automatico di tutti i PC "domestici" rimasti fermi alle versioni 21H2 e 22H2, mentre per quelli aziendali, gestiti dai reparti IT interni, si affiderà all'operato dei sistemisti.

In teoria il passaggio dovrebbe essere del tutto indolore, e conferirà il diritto a continuare a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza e le patch mensili.

Poiché però le operazioni di aggiornamento possono essere colpite da problemi, invitiamo ciascuno a verificare la versione di Windows 11 attualmente in uso (basta premere la combinazione di tasti Win + R, digitare winver e premere Invio) e, qualora ci si accorgesse di essere rimasti indietro, ad attrezzarsi per tempo per affrontare l'upgrade.