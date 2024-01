Al posto di Windows 12, un Windows 11 più snello e pieno di IA

Microsoft avrebbe accantonato l'idea di un successore immediato per Windows 11, puntando a rifinire la versione attuale.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-01-2024] Commenti (3)

La partenza di Panos Panay, avvenuta lo scorso settembre, a quanto pare ha portato a qualche cambiamento non proprio secondario nei piani di Microsoft.

Panay, l'uomo che ha creato la linea di dispositivi Surface e sovrinteso al lancio di Windows 11, stando alle voci di corridoio era anche colui che spingeva per il rilascio di Windows 12 entro tre anni dall'uscita del predecessore, ossia entro la fine di quest'anno.

Nei mesi successivi all'abbandono di Panay, però, Microsoft deve aver riconsiderato i piani. Ora le indiscrezioni, raccolte da siti come Windows Central, indicano con maggiore decisione un rinvio del lancio di Windows 12 a data da destinarsi.

Il 2024 porterà invece con sé Windows 11 24H2, un aggiornamento del sistema, previsto per la seconda metà dell'anno, che si concentrerà su due aspetti: l'introduzione massiccia dell'intelligenza artificiale e una sostanziale "pulizia" del sistema.

Sarebbe dunque questa l'incarnazione di Windows che terrà a battesimo l'era degli AI PC, macchine con hardware abbastanza potente da garantire l'esecuzione in locale delle istanze di intelligenza artificiale che occuperanno praticamente ogni angolo del sistema operativo, Blocco Note compreso.

Più nel dettaglio, le novità previste comprendono:

- Aggiornamenti a Copilot e spostamento del pulsante Copilot;

- Aggiunta della voce "Copilot in Windows" nella schermata delle Impostazioni;

- Aggiornamenti alla funzione Snap Layout;

- Aggiornamenti all'app Esplora File, con supporto alla creazione di file 7zip e Tar;

- Introduzione del supporto alla visualizzazione dei file PNG e alla modifica dei metadati;

- Aggiornamenti al pannello delle Impostazioni Rapide sulla barra delle applicazioni di Windows, con introduzione della paginazione;

- Introduzione di un nuovo pulsante per la visualizzazione dell'elenco delle reti Wi-Fi nelle Impostazioni Rapida;

- Miglioramenti alle prestazioni del pannello delle Impostazioni Rapide.

In aggiunta a tutto ciò, con la versione 24H2 Microsoft punta a fare ordine in Windows, eliminando definitivamente applicazioni considerate ormai datate come Cortana, Posta e Calendario, Mappe, Persone, e Film e TV. Successivamente, come già annunciato, anche WordPad sparirà.

È possibile infine che, da qui alla "chiusura" di Windows 11 24H2 (prevista probabilmente per giugno), altre novità riescano a entrare a far parte dell'edizione di quest'anno del sistema di Microsoft.