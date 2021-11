Il Blue Screen of Death... ritorna blu

Così gli errori irreversibili avranno di nuovo un sapore familiare.

Windows 11, come il suo predecessore Windows 10, è un sistema in continua evoluzione (e lo sarà perlomeno fino a che non sarà sostituito da Windows 12): periodicamente Microsoft rilascia aggiornamenti che introducono nuove funzionalità, correggono vecchi errori, e possibilmente non introducono errori nuovi.

L'ultima build della versione di sviluppo di Windows 11 è da poco arrivata nei canali Beta e Release Preview del programma Windows Insider e contiene in effetti un lungo elenco di correzioni; ciò che però ha attirato l'attenzione di utenti e commentatori è una variazione cromatica.

Anzi, per la verità si tratta di un ritorno: la schermata di errore di Windows, quella comunemente conosciuta come Schermata Blu della Morte (Blue Screen of Death), è tornata a essere blu.