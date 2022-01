Windows si aggiorna, problemi con le VPN

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-01-2022] Commenti

Alcuni giorni fa, in occasione del Patch Tuesday di gennaio, Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti KB5009543 per Windows 10 e KB5009566 per Windows 11, sviluppati per risolvere alcuni problemi di sicurezza individuati nelle due versioni del sistema operativo.

Alcuni utenti hanno però notato che, immediatamente dopo l'installazione di quegli update, il client VPN integrato in Windows inizia a dare problemi: si segnalano difficoltà con le connessioni VPN L2TP, che non vengono portate a termine generando un messaggio d'errore.

I problemi, a quanto pare, non coinvolgono i client VPN di terze parti ma soltanto quello integrato in Windows, per il quale peraltro al momento non esiste ancora una soluzione ufficiale.

Nell'attesa che Microsoft dia notizie, tutto ciò che si può fare è disinstallare gli aggiornamenti responsabili di queste difficoltà. La via più rapida consiste nell'aprire un Prompt dei Comandi con privilegi di amministratore a dare il comando wusa /uninstall /kb:5009543 se si sta usando Windows 10 o il comando wusa /uninstall /kb:5009566 se si sta usando Windows 11.