Windows 11, sparisce la barra delle applicazioni

L'aggiornamento KB5034204 interferisce anche con Esplora File.

29-01-2024

Qualche giorno fa Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento opzionale KB5034204 per Windows 11, che promette di risolvere diversi piccoli problemi (come il bug che impedisce di chiudere i suggerimenti) e migliorare le prestazioni della connessione con gli auricolari Bluetooth.

Il guaio è che, sebbene Microsoft al momento non abbia ancora ufficialmente riconosciuto l'esistenza di alcun problema, se si prova a installare l'update KB5034204 le cose non vanno sempre lisce.

I commenti che vanno apparendo in Rete segnalano che, nella migliore delle ipotesi, l'aggiornamento non si installa: Windows prova a completare l'operazione ma, non riuscendovi, procede ad annullare i cambiamenti. Così il povero KB5034204 resta perennemente nell'elenco degli aggiornamenti installabili, senza però esserlo davvero.

Quando invece l'installazione riesce, possono verificarsi vari problemi. Uno dei più frequenti consiste nel fatto che la sua presenza è sufficiente per arrivare a mandare in crash la barra delle applicazioni ed Esplora File.

Ciò significa che alle volte Esplora File si apre ma poi non risponde; altre volte si chiude, portando ovviamente con sé il desktop, per poi riavviarsi automaticamente ma finendo per andare nuovamente in crash, in un ciclo praticamente infinito.

In altri casi ancora il sistema apparentemente funziona, ma risulta impossibile interagire con le icone predefinite del desktop e con la barra delle applicazioni.

Parlando della barra, segnaliamo che alcuni utenti raccontano che l'aggiornamento in questione può causare anche la scomparsa della barra stessa; la pressione del pulsante Windows sulla tastiera, in questo caso, non riesce ad aprire il menu Start e l'unico modo per riportare in vita la barra è premere Win + X, combinazione che di regola apre il menu contestuale del menu Start.

Come già dicevamo, Microsoft al momento non ha riconosciuto l'esistenza di alcun problema, e pertanto non è possibile sapere se e quando le segnalazioni degli utenti verranno prese in considerazione e affrontate.

L'unica consolazione in questa vicenda viene dal fatto che l'update KB5034204 è un aggiornamento opzionale: ciò significa che non viene installato automaticamente.

È d'altra parte impossibile nasconderlo: poiché resta sempre nell'elenco degli aggiornamenti indicati come disponibili, non è impossibile che un utente, aprendo Windows Update, decida di installarlo, dando potenzialmente così origine a tutta una serie di guai.