Windows, gli aggiornamenti di gennaio causano un'infinità di problemi

I guai riguardano le periferiche USB, quelle Bluetooth, gli SSD di Western Digital e altro ancora.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-01-2025] Commenti (1)

Gli aggiornamenti di gennaio per Windows 10 e 11 sono ormai in distribuzione da alcuni giorni e, in questo periodo, sono già riusciti a fare un mucchio di danni.

Gli update KB5049981 per Windows 10, KB5050009 per Windows 11 24H2 e KB5050021 per le versioni precedenti di Windows 11 sono in teoria aggiornamenti di routine, rilasciati per chiudere certi buchi di sicurezza scovati in Windows.

Gli utenti che li hanno già ricevuti e installati non la pensano nello stesso modo, stando a quanto riportano nel web.

I problemi che hanno preso a verificarsi dopo l'installazione degli aggiornamenti sono estremamente vari. Nel migliore dei casi, dopo il riavvio gli utenti, anziché poter eseguire il login nel proprio account abituale, sono stati accolti da un utente temporaneo, con il desktop desolatamente vuoto come se il sistema operativo fosse stato appena installato. Per lo più, un ulteriore riavvio ha risolto il problema, che ha generato solo un bello spavento.

Nei casi peggiori, invece certi componenti hanno smesso di funzionare. Sono stati segnalati problemi con i driver per dispositivi audio DAC, con la connettività Wi-Fi, con le periferiche USB, con gli apparecchi collegati tramite Bluetooth ma anche con certe applicazioni di Windows, come lo Strumento di Cattura o il Gestore Attività.

Ci sono inoltre segnalazioni di schermate blu in computer dotati di SSD NVMe prodotti da Western Digital: in particolare, i problemi si verificano con gli SSD privi di cache e che non dispongono dell'ultimissimo aggiornamento del firmware.

Considerata la mole di problemi, per il momento è consigliabile mettere in pausa gli aggiornamenti, operazione che si esegue dal menu Impostazioni -> Windows Update, dove si trova un pulsante apposito.

Se invece avete già installato gli aggiornamenti e siete rimasti vittima di qualcuno dei guai qui descritti, il primo tentativo da fare consiste nel riavvio del PC in modalità provvisoria al fine di disinstallare gli update di gennaio.