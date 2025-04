Gemini, ora disponibili condivisione schermo e Live Video

Per i fortunati possessori di Pixel 9 o Galaxy S25, le funzionalità sono gratis.

Immagine: Google.

Google ha annunciato l'introduzione di nuove funzionalità per la sua piattaforma Gemini Live, portando la condivisione video in tempo reale e la condivisione dello schermo.

Si tratta di novità annunciate inizialmente al Mobile World Congress di quest'anno e che servono per ampliare le capacità interattive dell'assistente AI di Google, in una sorta di rincorsa continua con i concorrenti.

Le nuove funzioni includono innanzitutto Gemini Live Video, che consente agli utenti di condividere quanto inquadrato con la fotocamera dello smartphone con l'assistente AI per ricevere assistenza in tempo reale su ciò che viene ripreso; c'è poi la condivisione dello schermo, che permette a Gemini di visualizzare e analizzare i contenuti mostrati sul display.

Entrambe le funzionalità sono disponibili gratuitamente per gli utenti di Pixel 9 e Samsung Galaxy S25 tramite l'app Gemini, senza costi aggiuntivi. Per gli utenti di altri dispositivi Android, invece, l'accesso richiede un abbonamento a Gemini Advanced, al prezzo di 21,99 euro al mese tramite il piano Google One AI Premium.

Per utilizzare la condivisione dello schermo, gli utenti devono aprire l'overlay di Gemini e selezionare l'opzione Condividi schermo con Live.

Per il video in tempo reale, invece, basta avviare Gemini Live e toccare l'icona della fotocamera. Google consiglia di mantenere la fotocamera stabile durante l'uso per garantire prestazioni ottimali.

Queste funzionalità si basano su Project Astra, un'iniziativa di Google DeepMind per sviluppare un'intelligenza artificiale multimodale avanzata annunciata per la prima volta a maggio 2024 durante il Google I/O.