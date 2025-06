Amazon, robot umanoidi per sostituire i corrieri

I test sono già in corso.

Immagine: Agility Robotics

Nonostante le periodiche rassicurazioni rivolte ai dipendenti, Amazon è una delle aziende che più si impegna nell'automazione, ossia nell'eliminazione dei lavoratori umani a vantaggio di droni e robot. Secondo quanto riportato da The Information, l'azienda sta completando la costruzione di uno humanoid park presso uno degli uffici di San Francisco.

Si tratta di un'area di test interna progettata per simulare scenari di consegna reali, con porte, scale e una replica di un furgone elettrico Rivian, con una particolarità: le consegne vengono effettuate da robot. Questi robot, gestiti da una IA sviluppata da Amazon, sono progettati per uscire dai veicoli e consegnare pacchi direttamente alle porte dei clienti: viene così automatizzata l'ultima fase della logistica, ossia il cosiddetto "ultimo miglio".

A differenza dei precedenti tentativi di Amazon, come il robot Scout abbandonato nel 2022 per problemi come l'incapacità di riconoscere gradini o reagire a imprevisti, i nuovi robot umanoidi promettono maggiore versatilità. Capaci di navigare ambienti complessi e trasportare carichi pesanti, potrebbero sostituire i corrieri umani in compiti fisicamente impegnativi, soprattutto durante periodi di alta domanda come le festività.

Il progetto è ancora nelle fasi iniziali e si svolgerà dunque inizialmente in un ambiente controllato; ma Amazon pianifica presto "prove sul campo" per testare le consegne reali. Questo passo si inserisce nella strategia più ampia dell'azienda di potenziare l'automazione, come dimostrato dal recente robot da magazzino Vulcan, dotato di sensibilità tattile. Nonostante le potenzialità, le sfide tecniche e normative rimangono significative. I robot devono dimostrare di poter operare in sicurezza in ambienti reali e l'approvazione delle autorità sarà cruciale per un'adozione su larga scala. Inoltre, il fallimento di Scout evidenzia i rischi di un'adozione prematura di tecnologie non ancora mature.