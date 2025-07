Migrazione a Windows 11, lo strumento di trasferimento dei dati è un'occasione mancata

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-07-2025] Commenti (2)

Microsoft ha integrato lo strumento di migrazione dei dati da un PC all'altro all'interno del programma di installazione di Windows 11. L'intento è di facilitare la transizione in vista della fine del supporto a Windows 10. L'idea in sé non è sbagliata, ma gli utenti stanno notando che l'utilità di quello strumento è in realtà piuttosto limitata.

La funzione allo stato attuale non trasferisce elementi cruciali come programmi installati o file di sistema ma si limita ai file e alle cartelle personali: documenti, foto, video e via di seguito. Vengono trasferite anche alcune personalizzazioni, come gli sfondi e i temi: insomma la funzione attuale semplifica la parte del lavoro che non ha bisogno di essere semplificata. Il mantenimento della promessa di riuscire a trasportare anche impostazioni e programmi sarebbe senz'altro molto più gradito.

A venire ignorati dal processo non sono solo i file di sistema, contenuti nelle directory Program Files, Program Data o Temp: anche i contenuti di OneDrive non sono considerati. L'idea è che l'utente semplicemente esegua il login su OneDrive nel nuovo PC e aspetti che termini la sincronizzazione da Internet.

Le potenzialità ci sono ma preparatevi a restare delusi se state pensando di passare a Windows 11 su un nuovo PC e ritenete che la transizione sarà liscia poiché Microsoft ha pensato a come aiutarvi. A meno di sviluppi importanti nelle prossime settimane: il lavoro manuale da fare non sarà indifferente.