Windows 11 conquista la vetta e supera Windows 10 per numero utenti. Ci ha messo solo quattro anni

Foto di Windows

Dopo quasi quattro anni dal suo debutto, avvenuto il 5 ottobre 2021, Windows 11 ha finalmente superato Windows 10, diventando il sistema operativo desktop più utilizzato al mondo con una quota di mercato del 50,88%, contro il 46,2% del predecessore. Questo sorpasso storico indicato dai dati di StatCounter segna un punto di svolta per Microsoft: il colosso di Redmond ha visto il nuovo sistema operativo crescere lentamente e subire soltanto negli ultimi tempi un'accelerazione, a causa dell'ormai imminente fine del supporto a Windows 10.

L'ascesa di Windows 11 è stata ostacolata da requisiti hardware più stringenti, come il supporto obbligatorio al chip TPM 2.0 e a processori moderni con istruzioni SSE4.2 e POPCNT, che hanno escluso molti PC datati ma ancora funzionanti. Ciò ha costretto qualche utente a scegliere tra l'acquisto di nuovi dispositivi o l'adozione di alternative come Linux o macOS e altri a rassegnarsi all'acquisto di un nuovo PC per eseguire Windows 11.

Il sorpasso si riferisce a una media globale, mentre nei singoli Paesi le cose possono essere diverse. Per esempio, negli Stati Uniti Windows 11 ha il 51,58% degli utenti e Windows 10 è ormai in seconda posizione; in Italia, invece, Windows 10 ha tuttora il 54,06% e Windows 11 per ora deve accontentarsi del 42,9%. A frenare molti sono alcune caratteristiche della nuova versione che non sono mai davvero piaciute: per esempio la nuova interfaccia, spesso considerata meno intuitiva di quella precedente, e gli innegabili, troppi crash che hanno seguito molti aggiornamenti.