Windows 11, l'ultimo aggiornamento è infestato da bug

Sta creando tutta una serie di problemi l'ultimo aggiornamento mensile per Windows 11: risolve diversi bug legati alla sicurezza - e perciò da prendere seriamente - ma ha anche alcuni effetti collaterali sicuramente sgraditi.

Il primo riguarda solo una porzione limitata di utenti, ma è seccante e soprattutto è in circolazione da un po': dopo l'installazione dell'aggiornamento di aprile in Windows 11 Pro, diventava impossibile cambiare l'edizione di Windows passando a Windows 11 Enterprise.

Quel comportamento ancora non è stato risolto: se si tenta di cambiare edizione ci si scontra con il codice d'errore 0x80070005 e un messaggio che parla di Accesso negato.

Un problema che interessa più utenti è l'impossibilità di avviare l'applicazione Foto dopo l'installazione dell'update di giugno: l'app parte, mostra una schermata di caricamento, e poi va in crash.

Ciò non capita sempre, però. Dato che il fenomeno si verifica soltanto quando sono impostati i Criteri Impedisci agli utenti non amministratori di installare le app di Windows in pacchetto o BlockNonAdminUserInstall, esso non compare se si usa Windows 11 Home, ma interessa gli utenti di Windows 11 Pro.

Infine, quanti adoperano il pacchetto aggiuntivo Cross Device Experience Host (CDEH), che migliora le comunicazioni tra telefono e PC, possono riscontrare un uso eccessivo della CPU a causa di un bug presente in quel pacchetto.

CDEH viene utilizzato da alcune funzionalità aggiunte di recente a Windows 11, come la possibilità di usare il telefono come webcam.

Microsoft ha promesso che gli sviluppatori sono già al lavoro sulle correzioni di questi bug; nell'attesa, non resta che disabilitare la fonte dei problemi (come il CDEH) o attendere un aiuto da Redmond (come nel caso dell'aggiornamento a Windows 11 Enterprise).