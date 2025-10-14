Google regala 12 mesi di Gemini Pro e 2 Tbyte di spazio agli studenti universitari



Google ha annunciato una nuova iniziativa promozionale che prevede per gli studenti universitari l'accesso gratuito per 12 mesi a Gemini Advanced, la versione potenziata del suo assistente AI. L'offerta è valida in Italia e diversi altri Paesi; si rivolge a chi ha almeno 18 anni e possiede un account Google, oltre a essere uno studente.

Per attivare l'accesso è sufficiente visitare il sito ufficiale di Gemini, autenticarsi, inserire un metodo di pagamento valido (sul quale non sarà eseguito alcun addebito) e verificare il proprio status di studente con SheerID quando richiesto. L'abbonamento gratuito include tutte le funzionalità di Gemini avanzate di Gemini 2.5 Pro, compresi Deep Research, NotebookLM, Veo 3 e 2 Tbyte di spazio su Google Drive, Foto e Gmail.

È importante ricordare che al termine del periodo gratuito sul sistema di pagamento indicato al momento dell'attivazione viene effettuato un addebito per un abbonamento a Google One della durata di un mese: chi fosse interessato soltanto alla prova gratuita dovrà quindi ricordarsi di disdirla al momento giusto.

Homer S.
Viene voglia di tornare all'università solo per poter dire loro dove possono metterselo... :twisted:
14-10-2025 12:50
