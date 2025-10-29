Multe, bollo, ticket e tasse scolastiche ora si pagano a rate con PagoPA e Klarna

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-10-2025] Commenti

Immagine: PagoPA

Klarna ha integrato il proprio servizio con PagoPA, consentendo così di rateizzare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione direttamente dall'app IO o dal portale PagoPA. Multe stradali, bolli auto, ticket sanitari, tasse scolastiche e altre sanzioni possono essere suddivise in tre rate mensili senza interessi o, per importi maggiori, in piani da 6 a 12 mesi con tasso variabile. L'operazione è resa possibile dalla partnership con Worldpay, che gestisce la connessione tecnica tra la piattaforma svedese e il sistema nazionale italiano.

Utilizzare Klarna come sistema di pagamento non è complicato: dall'avviso PagoPA si seleziona Klarna tra i metodi disponibili, si sceglie il piano e si completa l'operazione direttamente nell'app o sul sito Klarna. Per le tre rate brevi non serve valutazione creditizia; per i piani lunghi invece sì. La ricevuta torna automaticamente su IO. Non ci sono commissioni per l'uso base di PagoPA; per i finanziamenti lunghi si applicano i termini standard di Klarna, incluse le penali per il ritardo e recesso entro 14 giorni.

L'obiettivo di questa novità è ridurre l'impatto immediato di certe spese obbligatorie come le multe: per esempio un importo di 300 euro diventa più gestibile se diviso in tre rate da 100 euro. PagoPA gestisce oltre 100 miliardi di euro annui in transazioni e guadagna così un'opzione di flessibilità senza costi aggiuntivi per gli enti.