Multe, bollo, ticket e tasse scolastiche ora si pagano a rate con PagoPA e Klarna



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-10-2025]

pagopa klarna
Immagine: PagoPA

Klarna ha integrato il proprio servizio con PagoPA, consentendo così di rateizzare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione direttamente dall'app IO o dal portale PagoPA. Multe stradali, bolli auto, ticket sanitari, tasse scolastiche e altre sanzioni possono essere suddivise in tre rate mensili senza interessi o, per importi maggiori, in piani da 6 a 12 mesi con tasso variabile. L'operazione è resa possibile dalla partnership con Worldpay, che gestisce la connessione tecnica tra la piattaforma svedese e il sistema nazionale italiano.

Utilizzare Klarna come sistema di pagamento non è complicato: dall'avviso PagoPA si seleziona Klarna tra i metodi disponibili, si sceglie il piano e si completa l'operazione direttamente nell'app o sul sito Klarna. Per le tre rate brevi non serve valutazione creditizia; per i piani lunghi invece sì. La ricevuta torna automaticamente su IO. Non ci sono commissioni per l'uso base di PagoPA; per i finanziamenti lunghi si applicano i termini standard di Klarna, incluse le penali per il ritardo e recesso entro 14 giorni.

L'obiettivo di questa novità è ridurre l'impatto immediato di certe spese obbligatorie come le multe: per esempio un importo di 300 euro diventa più gestibile se diviso in tre rate da 100 euro. PagoPA gestisce oltre 100 miliardi di euro annui in transazioni e guadagna così un'opzione di flessibilità senza costi aggiuntivi per gli enti.

Proposte di lettura:
L'app PostePay non funziona più: scaricate Poste Italiane
Il phishing dello SPID che ti ruba la pensione e lo stipendio
Poste Italiane, arriva l'app unificata: BancoPosta e PostePay addio
Addio, vecchia carta d'identità: è obbligatorio passare alla CIE e...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
App IO: ricevute in ordine e documenti consultabili offline. Le novità dopo l'ultimo aggiornamento
Contanti e trionfanti

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quale di queste previsioni ritieni che diventerà realtà per prima?
Si potranno trapiantare organi di ricambio cresciuti in laboratorio.
I computer svilupperanno capacità creative, riuscendo a creare vere opere d'arte senza intervento umano.
Il teletrasporto delle persone diventerà realtà.
Su Marte e sui pianeti abitabili si costruiranno colonie nelle quali si potrà vivere per lunghi periodi.
Riusciremo a controllare il tempo atmosferico, cancellando siccità, inondazioni e catastrofi naturali.

Mostra i risultati (2330 voti)
Ottobre 2025
n. 4013 del 29-10-2025
Oltre 2.000 pacchi Amazon scomparsi scovati dai Carabinieri in un magazzino nel milanese
n. 4012 del 27-10-2025
La pasta termica che corrode il metallo e "fonde" insieme dissipatore e CPU
n. 4011 del 24-10-2025
Pericolo! Stampante nuova!
n. 4010 del 23-10-2025
Internet delle cose, dobbiamo abituarci alla morte
n. 4009 del 22-10-2025
L'OS di Commodore per gli orfani di Windows 10: OS Vision 3.0, cuore Linux ed estetica retro
n. 4008 del 20-10-2025
Guida autonoma in 60 città italiane: Italia primo laboratorio europeo per i test
n. 4007 del 16-10-2025
Infotainment in auto, nuove regole: i veicoli smart dovranno avere un'autoradio FM/DAB+
n. 4006 del 15-10-2025
Mozilla introduce Firefox VPN: navigazione cifrata nel browser. Privata e gratuita
n. 4005 del 13-10-2025
Windows 11 25H2: debutta il menu Start con layout dinamico e integrazione con lo smartphone
n. 4004 del 10-10-2025
DAZN chiede 500 euro di risarcimento a 2000 utenti già multati per pirateria. E minaccia cause
n. 4003 del 09-10-2025
Energia elettrica: il prezzo cambia ogni 15 minuti. Fasce orario stravolte, la sera costa di più
n. 4002 del 06-10-2025
Clothoff bloccata in Italia: il Garante Privacy ferma l'app che spoglia le persone con la IA
n. 4001 del 03-10-2025
Open Printer, stampante inkjet open source. Cartucce ricaricabili, design modulare e niente DRM
n. 4000 del 01-10-2025
Amazon Prime elimina la prova gratuita in Italia: i giorni di test passano da 30 a 7. E si pagano
Settembre 2025
n. 3999 del 29-09-2025
SPID a pagamento, l'era gratuita è finita: le Poste introducono un canone annuale
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 29 ottobre
2025
Multe, bollo, ticket e tasse scolastiche ora si pagano a rate con PagoPA e Klarn...
2024
Google Foto riconoscerà le immagini modificate dalla IA
2023
Chrome? Esiste per servire la ricerca Google
2021
Photoshop e Illustrator sbarcano nel web
2020
Windows 10, Microsoft si prepara a rivoluzionare l'interfaccia
2019
Il grande database della cacca cerca volontari
2018
Windows 10 in Edizione anni '90
2017
Google Home Mini: mettersi un microfono aperto in casa
2016
The Fappening, 18 mesi all'hacker delle celebrità senza veli
2015
I pannelli Led da appendere al soffitto
2014
La super fibra ottica che viaggia a 255 Tbit/s
2013
LG svela il primo smartphone curvo
2012
Buffalo, hard disk esterno superaccessoriato e powerline
2011
Street View entra nei negozi
2010
Niente Internet? Crisi d'astinenza come se fosse droga
2009
Il meglio del forum Windows Vista
2008
Il meglio del forum Pc e notebook
2007
Il meglio dal forum "Enigmi e giochi matematici"
2006
L'open source non è così sicuro
2005
Il SuperTelefonino della SuperTelecom
2004
Accesso negato al sito di George W. Bush
2003
E-commerce, il punto zero
2001
Windows XP a 1 dollaro
Olimpo Informatico


 
web metrics