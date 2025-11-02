UltraHD e percezione visiva: ecco perché non vediamo la differenza tra 4K e 8K sul TV di casa

Uno studio spiega che oltre una certa soglia aumentare la risoluzione è inutile.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-11-2025]

4k 8k tv pixel
Foto di Senad Palic.

Uno studio condotto dall'Università di Cambridge e da Meta Reality Labs ha misurato il limite percettivo della risoluzione visiva umana, mettendo in discussione l'effettiva utilità dei televisori UltraHD (4K) negli ambienti domestici "standard".

Pubblicata su Nature Communications, la ricerca ha analizzato la capacità dell'occhio umano di distinguere dettagli su schermi ad alta densità di pixel, introducendo il concetto di pixel per grado (PPD - pixels per degree) come metrica più significativa rispetto alla semplice risoluzione nominale. Il PPD indica quanti pixel sono visibili all'interno dell'angolo di visione di un grado, tenendo conto della distanza tra osservatore e schermo, delle dimensioni del display e delle condizioni ambientali.

I test hanno coinvolto volontari sottoposti a immagini in scala di grigi e a colori, osservate sia frontalmente sia con visione periferica, a distanze variabili. I risultati hanno mostrato che il limite di risoluzione per immagini in scala di grigi è di circa 94 PPD; per immagini rosse e verdi si scende a 89 PPD e per giallo e viola a 53 PPD. Ciò evidenzia una significativa differenza tra la percezione del dettaglio in bianco e nero rispetto a quella cromatica, soprattutto in visione periferica.

Per spiegare questa differenza, i ricercatori affermano: «Il nostro cervello non ha davvero la capacità di percepire particolarmente bene i dettagli nei colori: è per questo che rileviamo un grosso calo per le immagini a colori. Sostanzialmente gli occhi sono sensori non troppo efficienti, ma il cervello elabora i dati ottenendo ciò che pensa dovremmo vedere». In altre parole: aumentare i pixel oltre una certa soglia non serve.

Consigliamo la lettura di:
Evitate la GeForce RTX 5090 Founders Edition: l'appello di uno youtuber svel...
Compie 25 anni DivX, il codec che ha reso possibile la diffusione del video digi...
Nvidia GeForce RTX 5090 si surriscalda, scioglie i connettori e adesso esplode a...
Smart TV invase dai canali pirata: sfruttano le debolezze della televisione ibri...

In un contesto domestico medio, inteso come un soggiorno con una distanza di circa 2,5 metri tra divano e TV, uno schermo da 44 pollici con risoluzione 4K (3840x2160 pixel) o 8K (7680 x 4320 pixel) non offre vantaggi percepibili rispetto a un pannello Quad HD (2560 x 1440 pixel). Oltre tale soglia, infatti, l'occhio umano non riesce a distinguere ulteriori dettagli, rendendo superflua l'ulteriore densità di pixel. Ciò ha implicazioni non solo per i televisori ma anche per display di smartphone, visori AR/VR e sistemi di infotainment automobilistici.

I ricercatori hanno anche sviluppato un calcolatore online gratuito che consente agli utenti di inserire le dimensioni della stanza e del televisore per valutare la risoluzione ottimale in base alla propria configurazione. Lo studio suggerisce che perseguire risoluzioni sempre più elevate comporta costi maggiori, maggiore consumo energetico e complessità tecnica, senza benefici proporzionati per la maggior parte degli utenti.

«Un maggior numero di pixel sullo schermo è meno efficiente, costa di più e chiede più potenza di calcolo per essere gestito»: lo afferma il professor Rafal Mantiuk, co-autore dello studio. «Per questo motivo abbiamo voluto capire a che punto non ha più senso migliorare ulteriormente la risoluzione dello schermo».

Non perderti anche:
Dalla Cina l'alternativa a HDMI e DisplayPort
Apple Vision Pro, 3500 dollari ma mancano dati tecnici utili
Video “1080p Premium” solo per gli abbonati a YouTube
Digitale terrestre: si spegne la TV in definizione standard

«I nostri risultati» - conclude il dottor Alex Chapiro, altro co-autore - «sono ora la stella polare per lo sviluppo degli schermi, con implicazioni per le future tecnologie di imaging, rendering e di codifica video».

Sullo stesso tema:
YouTube, video in 4K riservati ai soli abbonati?
Le prime immagini del Titanic in 8K
USB-C, la nuova revisione arriva a 240 Watt
La console di KFC tiene al caldo il pollo

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (2)

{Mx}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
2-11-2025 09:22
Nik62
Mi diletto in fotografia digitale dopo decenni di fotografia analogica, ho una spiccata sensibilità alle differenze cromatiche, chissà qual è la massima risoluzione dello schermo a cui puntare senza perdere qualità o denaro? Negli ultimi 10 anni ho elaborato foto su uno schermo 21" 5K del MAC fisso, che però conto di mandare in... Leggi tutto
2-11-2025 08:37
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Durante un lungo viaggio in treno o in aereo, che cosa preferisci fare?
Ascoltare la musica
Chiacchierare coi vicini
Dormire
Giocare (con il notebook, il tablet, lo smartphone ecc.)
Guardare un film o una serie Tv
Guardare il panorama... o le hostess
Lavorare al computer
Leggere un libro, o un ebook
Navigare su Internet (vale solo in treno)
Telefonare (vale solo in treno)

Mostra i risultati (2858 voti)
Ottobre 2025
n. 4015 del 31-10-2025
Microsoft Azure in crisi: il disservizio ha fermato le Poste, Starbucks e il Parlamento scozzese
n. 4014 del 30-10-2025
Anche Aranzulla teme la IA: il calo del traffico è reale e coinvolge tutta l'editoria digitale
n. 4013 del 29-10-2025
Oltre 2.000 pacchi Amazon scomparsi scovati dai Carabinieri in un magazzino nel milanese
n. 4012 del 27-10-2025
La pasta termica che corrode il metallo e "fonde" insieme dissipatore e CPU
n. 4011 del 24-10-2025
Pericolo! Stampante nuova!
n. 4010 del 23-10-2025
Internet delle cose, dobbiamo abituarci alla morte
n. 4009 del 22-10-2025
L'OS di Commodore per gli orfani di Windows 10: OS Vision 3.0, cuore Linux ed estetica retro
n. 4008 del 20-10-2025
Guida autonoma in 60 città italiane: Italia primo laboratorio europeo per i test
n. 4007 del 16-10-2025
Infotainment in auto, nuove regole: i veicoli smart dovranno avere un'autoradio FM/DAB+
n. 4006 del 15-10-2025
Mozilla introduce Firefox VPN: navigazione cifrata nel browser. Privata e gratuita
n. 4005 del 13-10-2025
Windows 11 25H2: debutta il menu Start con layout dinamico e integrazione con lo smartphone
n. 4004 del 10-10-2025
DAZN chiede 500 euro di risarcimento a 2000 utenti già multati per pirateria. E minaccia cause
n. 4003 del 09-10-2025
Energia elettrica: il prezzo cambia ogni 15 minuti. Fasce orario stravolte, la sera costa di più
n. 4002 del 06-10-2025
Clothoff bloccata in Italia: il Garante Privacy ferma l'app che spoglia le persone con la IA
n. 4001 del 03-10-2025
Open Printer, stampante inkjet open source. Cartucce ricaricabili, design modulare e niente DRM
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 2 novembre
2024
ChatGPT Search, il motore di ricerca con la IA
2023
Xbox, dal 12 novembre gli accessori di terze parti cesseranno di funzionare
2022
Pochi o tanti, ma contanti
2021
Da Lenovo il portatile con tavoletta grafica incorporata
2020
La tastiera che nasconde un intero Pc Raspberry Pi 4
2018
Google si allea con iRobot per mappare le case degli utenti
2017
Antibufala: Hitler era scappato in Sud America
2016
Google Home, l'assistente domestico
2015
L'artista del gatto morto trasformato in drone supera se stesso
2014
Connessione domestica
2013
Regista di film a luci rosse fa scherzone ai pirati
2012
Occupazione risorse, velocità, aggiornamento
2011
Ubuntu alla conquista di tablet e smartphone
2010
Affidabilità e sicurezza del cloud computing, come valutarle
2009
Debian svolta verso Unix
2008
Il meglio del forum Grafica e fotografia digitale
2007
Deboli le difese di Leopard
2006
L'incubo del programmatore
2005
Quando l'onorevole cade dal pero
2004
Telecom, l'inflazione e le tariffe Adsl
2003
Brevetti e monopoli
2002
Il vero problema è la ricerca
2001
Sentieri di pace nel Web
Olimpo Informatico


 
web metrics