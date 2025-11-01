Brother scopre le stampanti inkjet col serbatoio: le Tankbenefit abbattono i costi di stampa

Immagine: Brother

Brother ha introdotto in Italia la serie Tankbenefit di stampanti inkjet multifunzione, caratterizzate da un sistema a serbatoio d'inchiostro che utilizza flaconi ricaricabili per ridurre i costi di stampa e supportare alti volumi di produzione, sul modello delle stampanti EcoTank di Epson. Questa linea si rivolge a utenti domestici e piccoli uffici che necessitano di stampe frequenti ma non sopportano l'onere delle cartucce tradizionali.

I modelli principali sono la DCP-T780DW, la top di gamma, e la DCP-T580DW, una variante più economica. Il cuore del sistema Tankbenefit è il meccanismo di riempimento dei serbatoi, che impiega flaconi d'inchiostro con beccuccio a chiave. Questa soluzione meccanica fissa il flacone in posizione durante il rabbocco, garantendo che solo il serbatoio del colore corrispondente venga riempito - nero, ciano, magenta o giallo - e prevenendo contaminazioni che potrebbero richiedere una pulizia completa della stampante.

Ogni flacone è ad alta capacità: quelli neri permettono fino a 7.500 pagine in bianco e nero, mentre i colori ne coprono 5.000 ciascuna, secondo lo standard ISO/IEC 24711. La DCP-T780DW include in dotazione due flaconi neri e tre colorati, mentre la T580DW ne omette uno nero per contenere i costi. I flaconi originali Brother sono disponibili separatamente e contribuiscono a un costo per pagina stimato in pochi centesimi, significativamente inferiore a quello delle cartucce monouso.

Le stampanti Tankbenefit integrano serbatoi visibili per monitorare i livelli residui. Le stampanti sono dotate di connettività Wi-Fi a 5 GHz: l'app Brother Mobile Connect consente la gestione remota, permettendo di controllare i livelli d'inchiostro, ordinare i flaconi e stampare direttamente dal cloud; è compatibile con dispositivi Android e iOS.

Dal punto di vista operativo, Brother sottolinea che i serbatoi riducono gli sprechi poiché non c'è un'evaporazione significativa, paragonabile a quella delle cartucce tradizionali; enfatizza inoltre la sostenibilità, con flaconi riciclabili e un minor volume di plastica rispetto alle cartucce tradizionali.

A differenza delle ink-jet a cartucce, le Tankbenefit hanno prezzi di vendita più alti (compensati dal costo decisamente inferiore dei flaconi rispetto a quelli delle cartucce): la DCP-T780DW si attesta sotto i 400 euro, inclusi i flaconi iniziali, mentre la T580DW supera di poco i 200 euro.

Commenti all'articolo (2)


Homer S.
In realtà la questione è più complessa. Le ink-jet vengono spesso accusate di controllo abusivo del costruttore sull'originalità delle cartucce, imposto con metodi spesso riconosciuti e sanzionati come illegali; se le cartucce sono sostituite da serbatoi, quel controllo non è più esercitabile, perché non ci si aspetta che la stampante... Leggi tutto
1-11-2025 10:08

gili.preda
a parte il costo stampante che comunque non è irrisorio ! i flaconi (n/c/m/y) a 40/45 € non sono uno scherzo ! - devo ricaricarmeli da solo con l'insidia di commettere errori ! - praticamente non è cambiato nulla anzi, a mio parere è peggiorato !
1-11-2025 10:02
