Firefox cambia volto: Mozilla presenta Kit, la mascotte ridisegnata per il web moderno



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-11-2025]

mozilla kit mascotte logo firefox
Immagine: Mozilla

Mozilla ha aggiornato la mascotte di Firefox introducendo Kit: il panda rosso ora ha un nuovo design più stilizzato che fa parte di una più ampia revisione dell'identità visiva del marchio. Il nuovo aspetto è parte di un più ampio processo di rinnovamento dell'identità visiva dell'organizzazione, avviato già nel 2024 con l'introduzione di un nuovo logo e una bandiera stilizzata a forma di "M". Kit vuole rappresentare l'aspetto più "giocoso" e accessibile del marchio; è stato ridisegnato per essere più flessibile nell'uso digitale e più coerente con le linee grafiche attuali.

Il restyling è stato curato dal team creativo interno di Mozilla, con l'obiettivo di semplificare le forme e rendere la mascotte più adatta a contesti diversi, dai materiali promozionali alle interfacce utente. Il nuovo Kit conserva la palette cromatica arancione e viola; ma abbandona le proporzioni più realistiche adottate sinora per passare a uno stile più geometrico e modulare. Le orecchie, la coda e gli occhi sono stati ridisegnati per migliorare la leggibilità anche in formati ridotti come le icone o le animazioni web.

Secondo Mozilla, Kit non è solo una figura decorativa ma un elemento narrativo che «incarna i valori di apertura, curiosità e accessibilità». La mascotte viene utilizzata in tutorial, materiali educativi e campagne di sensibilizzazione, soprattutto rivolte a un pubblico giovane o meno esperto. Il nuovo design punta a rafforzare questa funzione, rendendo Kit più espressivo e adattabile a diversi contesti culturali e linguistici.

Il rinnovamento della mascotte si inserisce in una strategia più ampia di differenziazione tra Mozilla e Firefox. Negli ultimi anni l'organizzazione ha cercato di rendere più chiara la distinzione tra il browser e le altre iniziative come Mozilla VPN, Pocket e i progetti legati all'intelligenza artificiale etica. Kit in questo senso mira a rappresentare un ponte tra il prodotto e la filosofia del brand, contribuendo a umanizzare l'esperienza utente e a rafforzare la coerenza visiva.

Mozilla ha dichiarato che il nuovo Kit sarà progressivamente integrato in tutti i canali ufficiali: dalle app ai social media, passando per il sito web e la documentazione. La distribuzione sarà graduale, per permettere agli utenti di familiarizzare con il cambiamento senza discontinuità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

