Microsoft ammette: Esplora File è lento. Arriva il caricamento in background

Pronta anche la riorganizzazione dei menu contestuali.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-11-2025]

esplora file lento precaricamento
Foto di rawpixel.

Microsoft ha riconosciuto ufficialmente un problema noto da tempo agli utenti di Windows 11: il gestore di file e cartelle Esplora File impiega troppo tempo ad aprirsi, soprattutto dopo l'avvio del sistema. La lentezza è stata attribuita alla complessità crescente dell'applicazione: negli anni ha accumulato funzioni e integrazioni, rendendo più pesante il caricamento iniziale.

Per affrontare la questione, l'azienda ha deciso non di indagare sulle cause profonde del problema e magari di ottimizzare il codice, ma di adottare una soluzione diversa: precaricare Esplora File in background a ogni avvio di Windows 11. In pratica il sistema operativo avvierà automaticamente il processo all'accensione del PC, mantenendolo attivo anche se l'utente non ha ancora aperto alcuna finestra. Questo dovrebbe ridurre sensibilmente i tempi di apertura, offrendo un'esperienza più fluida.

La novità è stata introdotta nelle ultime build di Windows 11 per gli Insider e sarà disponibile per tutti gli utenti nei primi mesi del 2026. Microsoft ha spiegato che il precaricamento non comporterà un aumento significativo del consumo di risorse, poiché il processo sarà comunque "aggiustato" per rimanere leggero e invisibile. Gli utenti che preferiscono il comportamento tradizionale potranno disattivare la funzione dal menu Opzioni Cartella, dove ci sarà una voce apposita.

Oltre al precaricamento, Microsoft sta lavorando a una riorganizzazione del menu contestuale di File Explorer. Le opzioni meno utilizzate saranno spostate in un sottomenu, mentre le azioni principali resteranno in evidenza. L'obiettivo è ridurre il disordine e rendere l'interfaccia più chiara e intuitiva.

Spunti di approfondimento:
Windows 11 si aggiorna: arriva il menu Start con le categorie e l'integrazio...
Windows 11 blocca anteprime dei file scaricati da Internet: serve a mitigare ris...
Word attiva di default il salvataggio automatico sul cloud. Presto toccherà...
Microsoft inietta la IA dentro Esplora File di Windows 11

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Windows 11, lo smartphone apparirà in Esplora File

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Secondo te, quale oggetto è peggio smarrire?
Il portafoglio
Lo smartphone

Mostra i risultati (2707 voti)
Novembre 2025
n. 4029 del 26-11-2025
Riscaldano casa con un datacenter in giardino: giù i costi delle bollette
n. 4028 del 24-11-2025
I Baschi Grigi della Cybersicurezza
n. 4027 del 20-11-2025
Telemarketing aggressivo, operativo il filtro che impedisce lo spoofing dei numeri mobili
n. 4026 del 19-11-2025
Cloudflare in tilt. Migliaia di siti irraggiungibili, servizi bloccati in tutto il mondo
n. 4025 del 18-11-2025
E se Internet sparisse?
n. 4024 del 17-11-2025
Windows diventerà un Agentic OS. Microsoft entusiasta, gli utenti temono guai
n. 4023 del 13-11-2025
Database con dati personali di 3,8 milioni di italiani pubblicato nel dark web
n. 4022 del 12-11-2025
I crescenti segni dell'esplosione
n. 4021 del 10-11-2025
WhatsApp apre le porte a Telegram, Signal e altri servizi: inizia l'era delle chat cross-app
n. 4020 del 07-11-2025
Con Gemini Google Maps ti parla davvero: indicazioni vocali, punti di riferimento e AI
n. 4019 del 06-11-2025
La RAM costa più dell'oro: l'intelligenza artificiale fa impennare i prezzi della DRAM
n. 4018 del 05-11-2025
App di autenticazione e chiavi hardware, anche di scorta
n. 4017 del 04-11-2025
Resuscitare l'aspirapolvere smart ucciso da remoto dal produttore
n. 4016 del 03-11-2025
AGCOM, ecco la lista dei siti porno che richiederanno la verifica dell'età: si parte il 12 novembre
Ottobre 2025
n. 4015 del 31-10-2025
Microsoft Azure in crisi: il disservizio ha fermato le Poste, Starbucks e il Parlamento scozzese
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 27 novembre
2024
Kim Dotcom colpito da ictus
2023
Google Drive, scomparsi i file degli ultimi sei mesi
2021
Bitcoin, per la Svezia la UE dovrebbe bandire il mining
2020
Ibm licenzia 10.000 persone, anche in Italia
2019
Skimmer virtuali sempre più diffusi, a rischio i dati delle carte di credit...
2018
Gioca dal vivo a PUBG e uccide l'amico
2017
Gli allucinanti ''cartoni animati'' di Youtube
2016
Il display coi pixel di grafene
2015
Il jet che volerà 5 volte più veloce del Concorde
2014
Google rende più semplice vedere tutti i dispositivi connessi al proprio ac...
2013
Password facili da ricordare ma sicure
2012
Nasce Telecom Italia Caring
2011
Hard disk, prezzi alle stelle dopo l'alluvione
2010
Il robot che gioca davvero a scacchi
2009
Si finge un'adolescente e incastra il marito pedofilo
2008
Google Search Wiki
2007
Office al capolinea, il futuro è online
2006
Adunanza digitale per il copyleft
2004
Dimmi il credito e ti dirò che gestore hai
2003
Linux contro Digital Divide
2002
Vodafone Omnitel in sciopero!
2001
La Chiesa e la Rete
Olimpo Informatico


 
web metrics