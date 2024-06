Windows 11, lo smartphone apparirà in Esplora File

Si potrà accedere ai file di telefono e tablet direttamente dal computer.

Presto sarà possibile accedere ai file del telefono - collegato a Windows 11 tramite l'applicazione - Il Mio Telefono - direttamente da Esplora File.

A scoprirlo è stato l'utente di X PhantomOcean3, generalmente abile nello scovare quelle funzionalità che Microsoft si appresta ad attivare nel proprio sistema operativo.

La schermata di gestione dei dispositivi mobili mostrerà infatti un'opzione che recita Mostra il dispositivo mobile in Esplora File, segno che sarà quindi possibile navigare nella memoria del telefono o del tablet direttamente dal gestore di file di Windows.

Perché ciò sia possibile sarà necessario concedere i relativi permessi per l'accesso ai file da parte di Esplora File: ciò si ottiene tramite un'apposita finestra che appare quando si attiva l'opzione. Questa invia al telefono una richiesta di permesso, che l'utente deve concedere per poter operare.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni su questa funzionalità, e resta pertanto qualche dubbio. Per esempio, non si sa quali tipi di connessione essa supporti (Wi-Fi, Bluetooth, USB?), né quando essa sarà disponibile ai beta tester, anche se probabilmente i tempi non saranno molto lunghi.