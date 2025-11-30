AIR SNES, le Nike che nascondono un Super Nintendo funzionante nella linguetta

L'opera festeggia i 35 anni della console giapponese.

Per celebrare il trentacinquesimo anniversario del lancio del Super Nintendo in Giappone, dove è conosciuto come Super Famicom, il designer Gustavo Bonzanini ha creato un progetto unico che unisce moda e tecnologia. Le AIR SNES sono delle scarpe Nike Air Max 90 modificate non soltanto per richiamare i colori e lo stile della console (nella versione americana), ma anche per funzionare come un sistema di gioco perfettamente operativo.

La console non è stata fisicamente inserita nella scarpa: sarebbe troppo ingombrante per un oggetto indossabile. Bonzanini ha scelto invece di utilizzare un Raspberry Pi Zero W, un microcomputer compatto capace di emulare i giochi SNES tramite la piattaforma RetroPie. Tutti i componenti elettronici, inclusa la batteria, sono stati collocati nella linguetta della scarpa, evitando di compromettere la vestibilità.

Il sistema consente circa 30 minuti di autonomia di gioco. Per collegare la scarpa a un televisore è possibile utilizzare la porta Mini HDMI integrata, ma per un'esperienza più fedele all'epoca del Super Nintendo è stato incluso anche un convertitore analogico che permette la connessione tramite i cavi RCA. Le AIR SNES supportano inoltre l'uso del gamepad originale della console, ma offrono anche la possibilità di sfruttare un kit 8BitDo per la connessione wireless via Bluetooth. In questo modo è possibile giocare senza cavi, mantenendo comunque la compatibilità con i controller storici.

Il progetto è stato concepito come un pezzo unico e non è destinato alla commercializzazione. Bonzanini ha dichiarato che non intende produrre le scarpe su larga scala; ma è probabile che la comunità di appassionati e i canali YouTube dedicati alla tecnologia pubblichino tutorial per replicare l'idea. Lanciato nel 1990, il Super Nintendo ha venduto oltre 49 milioni di unità nel mondo ed è rimasto un punto di riferimento per la storia del videogioco. Le AIR SNES rappresentano un omaggio a quella console e alla cultura degli anni '90, fondendo estetica retrò e innovazione tecnologica in un oggetto che è al tempo stesso indossabile e funzionale.