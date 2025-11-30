AIR SNES, le Nike che nascondono un Super Nintendo funzionante nella linguetta

L'opera festeggia i 35 anni della console giapponese.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-11-2025]

air snes 01

Per celebrare il trentacinquesimo anniversario del lancio del Super Nintendo in Giappone, dove è conosciuto come Super Famicom, il designer Gustavo Bonzanini ha creato un progetto unico che unisce moda e tecnologia. Le AIR SNES sono delle scarpe Nike Air Max 90 modificate non soltanto per richiamare i colori e lo stile della console (nella versione americana), ma anche per funzionare come un sistema di gioco perfettamente operativo.

La console non è stata fisicamente inserita nella scarpa: sarebbe troppo ingombrante per un oggetto indossabile. Bonzanini ha scelto invece di utilizzare un Raspberry Pi Zero W, un microcomputer compatto capace di emulare i giochi SNES tramite la piattaforma RetroPie. Tutti i componenti elettronici, inclusa la batteria, sono stati collocati nella linguetta della scarpa, evitando di compromettere la vestibilità.

Il sistema consente circa 30 minuti di autonomia di gioco. Per collegare la scarpa a un televisore è possibile utilizzare la porta Mini HDMI integrata, ma per un'esperienza più fedele all'epoca del Super Nintendo è stato incluso anche un convertitore analogico che permette la connessione tramite i cavi RCA. Le AIR SNES supportano inoltre l'uso del gamepad originale della console, ma offrono anche la possibilità di sfruttare un kit 8BitDo per la connessione wireless via Bluetooth. In questo modo è possibile giocare senza cavi, mantenendo comunque la compatibilità con i controller storici.

Il progetto è stato concepito come un pezzo unico e non è destinato alla commercializzazione. Bonzanini ha dichiarato che non intende produrre le scarpe su larga scala; ma è probabile che la comunità di appassionati e i canali YouTube dedicati alla tecnologia pubblichino tutorial per replicare l'idea. Lanciato nel 1990, il Super Nintendo ha venduto oltre 49 milioni di unità nel mondo ed è rimasto un punto di riferimento per la storia del videogioco. Le AIR SNES rappresentano un omaggio a quella console e alla cultura degli anni '90, fondendo estetica retrò e innovazione tecnologica in un oggetto che è al tempo stesso indossabile e funzionale.

Sullo stesso tema:
È morto l'inventore del NES e dello SNES
La prima PlayStation ritorna in versione ridotta
Sega torna nel mercato delle console con il Mega Drive Mini
Il ritorno del Commodore 64 in versione Mini, completo di Basic e 64 giochi

air snes 02

Sullo stesso tema:
La console portatile completamente open source
Il ritorno del Game Boy
Nintendo ci riprova con lo Snes Classic Mini
Linux approda sulla Wii di Nintendo

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Xbox 360: avrà fortuna?

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Scegli una risposta e poi leggi questa pagina.
E' nato prima il telefono
E' nato prima il fax

Mostra i risultati (2292 voti)
Novembre 2025
n. 4030 del 27-11-2025
MediaWorld vende iPad a 15 euro per errore, adesso li vuole tutti indietro
n. 4029 del 26-11-2025
Riscaldano casa con un datacenter in giardino: giù i costi delle bollette
n. 4028 del 24-11-2025
I Baschi Grigi della Cybersicurezza
n. 4027 del 20-11-2025
Telemarketing aggressivo, operativo il filtro che impedisce lo spoofing dei numeri mobili
n. 4026 del 19-11-2025
Cloudflare in tilt. Migliaia di siti irraggiungibili, servizi bloccati in tutto il mondo
n. 4025 del 18-11-2025
E se Internet sparisse?
n. 4024 del 17-11-2025
Windows diventerà un Agentic OS. Microsoft entusiasta, gli utenti temono guai
n. 4023 del 13-11-2025
Database con dati personali di 3,8 milioni di italiani pubblicato nel dark web
n. 4022 del 12-11-2025
I crescenti segni dell'esplosione
n. 4021 del 10-11-2025
WhatsApp apre le porte a Telegram, Signal e altri servizi: inizia l'era delle chat cross-app
n. 4020 del 07-11-2025
Con Gemini Google Maps ti parla davvero: indicazioni vocali, punti di riferimento e AI
n. 4019 del 06-11-2025
La RAM costa più dell'oro: l'intelligenza artificiale fa impennare i prezzi della DRAM
n. 4018 del 05-11-2025
App di autenticazione e chiavi hardware, anche di scorta
n. 4017 del 04-11-2025
Resuscitare l'aspirapolvere smart ucciso da remoto dal produttore
n. 4016 del 03-11-2025
AGCOM, ecco la lista dei siti porno che richiederanno la verifica dell'età: si parte il 12 novembre
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 30 novembre
2024
Windows Recall, l'anteprima è già disponibile
2022
L'antivirus open source ClamAV raggiunge la versione 1.0
2021
Antitrust, 30 aziende contro Microsoft per colpa di OneDrive
2020
Microsoft brevetta la tecnologia per eliminare le riunioni inutili
2019
WhatsApp, arrivano i messaggi che si autodistruggono
2018
Facebook e il caso dei messaggi zombie
2017
Il sito che vi ruba risorse per i Bitcoin, anche a browser chiuso
2016
Netflix, film e serie TV sono anche offline
2015
Deep web e dark web
2014
''Hackerati'' numerosi giornali? Non proprio
2012
A Milano corsi gratuiti di informatica per le donne
2011
Il Lenovo da salotto
2010
Il robottino che risolve il cubo di Rubik in 12 secondi
2009
Non era in coma ma i medici non gli credevano
2008
In prova: Logitech Harmony One
2007
Magix Video Deluxe 2008
2006
Un giudice blocca il Numero Fisso Vodafone
2005
I crimini informatici e le prove digitali
2004
Alice cavalca i 4 Mbit/s
2003
L'hacker ritorna al supermercato
2002
Winevar, oltre al danno la beffa
2001
Rimedi antivirus: da Outlook a Eudora
Olimpo Informatico


 
web metrics