Pornhub Premium, hacker sottraggono email e cronologia video. Poi tentano il ricatto



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-12-2025]

violazione pornhub
Foto di franco alva.

Pornhub ha confermato di essere stato indirettamente coinvolto in un incidente di sicurezza informatica che ha interessato la piattaforma di analisi Mixpanel. Attribuito al gruppo di hacker ShinyHunters, l'attacco ha portato alla sottrazione di dati sensibili riguardanti una parte degli abbonati Premium della piattaforma. La piattaforma per adulti ha precisato che i propri sistemi non sono stati violati direttamente ma che la compromissione di un fornitore terzo ha esposto informazioni legate alle attività degli utenti.

I dati sottratti includono cronologia di ricerca, titoli dei video visualizzati, parole chiave utilizzate, indirizzi email e in alcuni casi informazioni di localizzazione. La natura stessa dei dati rende la violazione particolarmente delicata, poiché riguarda abitudini di consumo strettamente personali. Il gruppo ShinyHunters ha rivendicato l'attacco pubblicando post su forum specializzati come BreachForums. Gli hacker hanno dichiarato di essere in possesso di dataset che comprendono non solo informazioni legate a Pornhub, ma anche dati provenienti da altri servizi compromessi attraverso Mixpanel, tra cui Google e ChatGPT. La loro attività è nota da anni per la diffusione di database rubati da grandi aziende come LinkedIn e AT&T.

Utilizzata da numerose piattaforme digitali per monitorare l'interazione degli utenti, la società di analisi Mixpanel è stata violata l'8 novembre 2025 tramite un attacco di smishing, ovvero phishing via SMS. L'attacco ha permesso ai criminali di ottenere accesso ad account interni e di estrarre dati relativi agli eventi di utilizzo registrati dai clienti. Pornhub ha pubblicato un avviso ufficiale in cui ha chiarito che l'incidente riguarda solo una parte degli abbonati Premium e che non sono stati compromessi dati finanziari o di pagamento. Il sito a luci rosse ha dichiarato di aver avviato un'indagine interna e di collaborare con Mixpanel per valutare l'entità della violazione.

Gli hacker avrebbero tentato di estorcere denaro a Pornhub minacciando di diffondere i dati rubati. L'estorsione si inserisce in una strategia già adottata in precedenti attacchi condotti da ShinyHunters, che spesso cercano di monetizzare le violazioni attraverso la vendita o la pubblicazione dei database. La notizia ha suscitato forte attenzione nella comunità di sicurezza informatica, poiché evidenzia i rischi legati all'utilizzo di fornitori terzi per la gestione di dati sensibili. Molte aziende si affidano a servizi esterni per analisi e monitoraggio, ma questi possono diventare un punto debole se non adeguatamente protetti.

Leggi anche:
Pornografia online e verifica dell'età: ecco perché i blocchi non ...
AGCOM, ecco la lista dei siti porno che richiederanno la verifica dell'et...
Verifica dell'età, aggirare le nuove regole usando un videogioco
L'UE lancia l’app per la verifica dell’età, Italia Paese pi...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Arrivano i pornitor

Commenti all'articolo (1)


jack.mauro
...e dovremmo far loro verificare la nostra identità per accedere...
16-12-2025 19:36
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
A inizio millennio per lavorare nella new economy bisognava trasferirsi nelle grandi città, soprattutto Milano. Oggi la banda larga si è diffusa, ci sono nuove piattaforme di collaborazione ed è cambiato l'approccio al lavoro. Alla luce di questo...
Abito in una grande città e qui rimarrò.
Abito in una grande città ma sto valutando di trasferirmi in provincia.
Abito in provincia e non mi sposterò di certo.
Abito in provincia ma sto valutando di trasferirmi in una grande città.
Abitavo in una grande città ma mi sono trasferito in provincia.
Abitavo in provincia ma mi sono trasferito in una grande città.
Città o provincia non fa grande differenza, ma mi sono trasferito (o sto valutando di trasferirmi) all'estero.

Mostra i risultati (1779 voti)
Dicembre 2025
n. 4038 del 16-12-2025
Google lancia la traduzione simultanea universale: bastano qualsiasi telefono Android e auricolari
n. 4037 del 15-12-2025
Tassa da 2 euro sui pacchi fino a 150 euro: la Manovra 2026 coinvolge milioni di spedizioni
n. 4036 del 12-12-2025
Lo script open source che fa sparire Copilot, Recall e gli altri componenti IA da Windows 11
n. 4035 del 09-12-2025
Google Antigravity cancella un intero drive: la IA si scusa, ma i dati sono persi
n. 4034 del 05-12-2025
Migliaia di aerei A320 a terra. Perché è una buona notizia
n. 4033 del 04-12-2025
Arduino passa a Qualcomm: la comunità hacker esplode di malcontento
n. 4032 del 03-12-2025
Piracy Shield, i provider italiani presentano il conto: 10 milioni di euro l'anno
n. 4031 del 01-12-2025
Il Digital Omnibus è una resa dell'Unione Europea?
Novembre 2025
n. 4030 del 27-11-2025
MediaWorld vende iPad a 15 euro per errore, adesso li vuole tutti indietro
n. 4029 del 26-11-2025
Riscaldano casa con un datacenter in giardino: giù i costi delle bollette
n. 4028 del 24-11-2025
I Baschi Grigi della Cybersicurezza
n. 4027 del 20-11-2025
Telemarketing aggressivo, operativo il filtro che impedisce lo spoofing dei numeri mobili
n. 4026 del 19-11-2025
Cloudflare in tilt. Migliaia di siti irraggiungibili, servizi bloccati in tutto il mondo
n. 4025 del 18-11-2025
E se Internet sparisse?
n. 4024 del 17-11-2025
Windows diventerà un Agentic OS. Microsoft entusiasta, gli utenti temono guai
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 16 dicembre
2025
ARM: i robot con IA fisica rimpiazzeranno milioni di lavoratori nelle fabbriche
2024
No, Microsoft non ha dato il via libera a Windows 11 sui PC non supportati
2022
Disorganizzazione informatica fa desistere i cybercriminali
2021
Creative Cloud Express, l'editing di video e immagini diventa accessibile
2020
Twitter, 450.000 euro di multa per violazione del Gdpr
2019
Bug in Chrome per Android cancella i dati delle altre app
2018
Il malware che cancella gli hard disk ricomincia a far vittime in Italia
2017
Gli USA mettono al bando Kaspersky
2016
L'aggiornamento di Windows 10 che blocca Internet
2015
Perché i giocattoli digitali mandano ai loro fabbricanti le foto dei bambin...
2014
Windows 10 integra Cortana e l'app per la Xbox
2013
The Pirate Bay, il nome di dominio è irrilevante
2011
Samsung contro Apple: per ora l'iPhone 4S è salvo
2010
La concorrenza dei tablet non frena gli e-reader
2009
La prima offerta mobile 4G a 100 Mbit/s
2008
Il biodiesel si ricava dai fondi di caffé
2007
Mac OS Leopard (parte 2)
2006
Don Fortunato di Noto: "Sono per la libertà"
2005
Quando il pregiudizio di massa diventa Wikipedia
2004
La conferenza Infopoverty 2005
2003
Il Fondo di solidarietà per l'innovazione
2002
Tariffe Adsl e Trasparenza
Olimpo Informatico


 
web metrics