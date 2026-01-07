Project Maxwell, l'assistente AI percettivo di Motorola che vede e ascolta. In una spilla

Si indossa come una spilla e aiuta a interagire col mondo, anticipando i bisogni dell'utente.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-01-2026]

maxwell01

Motorola ha presentato al CES 2026 Project Maxwell, un dispositivo indossabile basato su una intelligenza artificiale percettiva progettata per osservare, ascoltare e interpretare il contesto circostante. L'obiettivo è creare un assistente capace di agire in modo attivo, senza la necessità di comandi espliciti. Il concept è stato mostrato in forma prototipale e rappresenta un'estensione dell'ecosistema AI sviluppato da Motorola e Lenovo.

Project Maxwell è un piccolo dispositivo dotato di fotocamera, microfoni e sensori ambientali, pensato per essere indossato come una spilla o un ciondolo. Il dispositivo elabora continuamente ciò che accade attorno all'utente, combinando input visivi, sonori e contestuali per fornire risposte più pertinenti rispetto agli assistenti vocali tradizionali. L'apparecchio è stato mostrato in forma di prototipo: le prime immagini trapelate rivelano un design compatto, con una fotocamera frontale e un sistema di microfoni multipli per la cattura audio direzionale.

Le fotografie scattate al CES mostrano un dispositivo indossabile simile a una spilla, con un design che ricorda lo Humane AI Pin ma con un approccio più orientato alla percezione ambientale che alla proiezione o ai comandi vocali tradizionali. Il dispositivo sembra includere un altoparlante integrato e un sistema di indicatori luminosi. Tutto ciò serve per creare un «companion AI percettivo», ossia un assistente indossabile in grado di comprendere la scena davanti all'utente e intervenire quando necessario. La IA può riconoscere oggetti, situazioni e conversazioni, fornendo suggerimenti contestuali o attivando funzioni specifiche senza che l'utente debba formulare richieste esplicite.

Il dispositivo è progettato per operare a mani libere, con un'interazione basata su comandi vocali, gesti e riconoscimento del contesto. La IA può analizzare ciò che l'utente sta guardando o ascoltando e fornire informazioni aggiuntive, suggerimenti o azioni automatizzate. L'approccio richiama quello degli smart glass, ma senza la necessità di indossare occhiali o interagire con dei display. Project Maxwell si inserisce nella piattaforma Qira, l'intelligenza artificiale unificata sviluppata da Lenovo e Motorola per funzionare su smartphone, PC e dispositivi indossabili; Qira è progettata per operare come una IA cross‑device, capace di condividere informazioni e contesto tra più dispositivi in tempo reale.

Articoli raccomandati:
ChatGPT Go debutta in Italia: il piano low‑cost da 8 euro sfida l’of...
IA al comando di un distributore automatico: snack gratis e centinaia di dollari...
Televisori LG, dopo l'aggiornamento compare l'app di Copilot. E non si p...
Copilot Vision arriva in Italia: ora l'assistente "vede" il desktop e pu...

Gli scenari possibili di utilizzo comprendono attività quotidiane come la gestione degli appuntamenti, la traduzione in tempo reale, l'assistenza alla navigazione o il supporto in situazioni di lavoro. La fotocamera integrata permette al dispositivo di riconoscere oggetti e testi, mentre i microfoni consentono di analizzare l'ambiente sonoro. Il progetto è ancora in fase sperimentale e Motorola non ha fornito dettagli su autonomia, hardware interno o eventuali piani di produzione. Tuttavia, la presentazione al CES indica che l'azienda sta esplorando nuove forme di interazione uomo‑macchina basate su AI ambientale e percezione continua.

Articoli raccomandati:
Amazon ha comprato Bee, l'azienda del braccialetto con la IA che ti ascolta ...
Microsoft lancia Copilot Vision: la IA adesso vede tutto quel che succede sullo ...
Gemini ora interagisce con il mondo esterno
Una morte fulminea nell'IoT

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quanto spesso utilizzi un Pc o un dispositivo mobile mentre guardi la Tv?
Sempre
Spesso
A volte
Raramente
Mai
Non guardo la Tv.

Mostra i risultati (3718 voti)
Gennaio 2026
n. 4047 del 08-01-2026
39C3, il kit di sviluppo per Skynet
n. 4046 del 05-01-2026
IPv6 compie 30 anni: progressi e ritardi. Perché il mondo resta ancora con IPv4?
n. 4045 del 02-01-2026
POS collegato alla cassa: dal 2026 parte la stretta anti-evasione con controlli automatici
Dicembre 2025
n. 4044 del 31-12-2025
Dopo ChatGPT
n. 4043 del 29-12-2025
Windows 11, prestazioni degli SSD migliorabili fino all'80%. Ecco come attivare il driver
n. 4042 del 24-12-2025
PagoPA lascia il MEF: Poste e Poligrafico rilevano la società per mezzo miliardo
n. 4041 del 22-12-2025
IA al comando di un distributore automatico: snack gratis e centinaia di dollari in perdita
n. 4040 del 19-12-2025
Ordina RAM DDR 5 su Amazon, riceve DDR 2: ecco come funziona la truffa del reso
n. 4039 del 17-12-2025
Televisori LG, dopo l'aggiornamento compare l'app di Copilot. E non si può più togliere
n. 4038 del 16-12-2025
Google lancia la traduzione simultanea universale: bastano qualsiasi telefono Android e auricolari
n. 4037 del 15-12-2025
Tassa da 2 euro sui pacchi fino a 150 euro: la Manovra 2026 coinvolge milioni di spedizioni
n. 4036 del 12-12-2025
Lo script open source che fa sparire Copilot, Recall e gli altri componenti IA da Windows 11
n. 4035 del 09-12-2025
Google Antigravity cancella un intero drive: la IA si scusa, ma i dati sono persi
n. 4034 del 05-12-2025
Migliaia di aerei A320 a terra. Perché è una buona notizia
n. 4033 del 04-12-2025
Arduino passa a Qualcomm: la comunità hacker esplode di malcontento
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 8 gennaio
2026
Atlas, dalle acrobazie al lavoro vero: il robot umanoide di Boston Dynamics entr...
2025
Facebook rimuove i fact checker, arrivano le Note della Comunità
2024
Benanti, Amato e l'intelligenza artificiale
2023
Cessa il supporto a Windows 7. Microsoft: “Non passate a Windows 10”
2022
Chiude per sempre Popcorn Time, il netflix dei pirati
2021
Alternative a WhatsApp
2019
DuckDuckGo sotto accusa: profilerebbe di nascosto gli utenti
2018
Bug processori, il rimedio di Microsoft è peggiore del male: la patch blocc...
2017
Risalendo la scia di sangue
2016
I 10 siti per torrent più popolari
2015
Vuoi dimagrire? Arriva la pillola del pasto immaginario
2014
Addio Android, benvenuto Tizen
2013
Cassazione: libere le telecamere nel condominio
2012
Allarme per il virus Ramnit
2011
Boom di visite a Megaupload
2010
Il Kamasutra è l'e-book più piratato
2009
Il meglio del forum "Reti"
2008
Il tablet con Mac
2007
Soldi, bugie e WiMax
2006
Tutta la Rai sul Web
2004
A tutela dell'editoria on line
2003
Athlon XP, attenzione alla versione
2002
Spyware: programmi spia negli eredi di Napster
Olimpo Informatico


 
web metrics