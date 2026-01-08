Mouse e tastiere Logitech in tilt su macOS: un certificato dimenticato ha bloccato milioni di utenti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-01-2026] Commenti

Un certificato di sicurezza scaduto ha bloccato improvvisamente le applicazioni Logitech Options+ e G HUB su macOS, impedendo agli utenti di accedere alle personalizzazioni dei propri mouse e tastiere. Il problema è emerso in modo massiccio nel giro di poche ore, con segnalazioni diffuse su Reddit (dove Logitech ha ammesso l'errore) e forum tecnici, e ha costretto Logitech a rilasciare una patch d'emergenza per ripristinare il funzionamento delle app.

Tutto è stato causato dal fatto che il certificato di firma del codice utilizzato da Logitech per validare le applicazioni su macOS è scaduto senza essere rinnovato. Ciò ha portato il sistema operativo a bloccare l'avvio delle app, considerandole non più autentiche. In alcuni casi gli utenti hanno sperimentato loop di avvio o crash immediati, rendendo impossibile accedere alle impostazioni avanzate dei dispositivi Logitech.

Il malfunzionamento non ha impedito ai mouse e alle tastiere di funzionare come periferiche di base, ma ha reso inutilizzabili tutte le configurazioni personalizzate. Tra queste rientrano mappature dei tasti, profili applicativi, impostazioni di scorrimento, sensibilità dei sensori e scorciatoie create tramite Options+ o G HUB. Molti utenti hanno segnalato un'improvvisa perdita di produttività, soprattutto chi utilizza periferiche Logitech per lavoro o per attività professionali.

Le prime segnalazioni sono apparse su Reddit, dove molti utenti hanno descritto sintomi simili: app che non si avviano, impostazioni azzerate e impossibilità di applicare profili personalizzati. Un responsabile marketing di Logitech ha confermato pubblicamente che la causa era un certificato scaduto, definendo l'errore «ingiustificabile».

Logitech ha pubblicato una pagina di supporto ufficiale per spiegare il problema e fornire una soluzione temporanea. L'azienda ha confermato che il certificato scaduto era necessario per l'esecuzione delle app su macOS e che la sua mancata validazione aveva causato il blocco completo dei software Options+ e G HUB. Contestualmente è stato rilasciato un nuovo programma di installazione contenente un certificato aggiornato, necessario per ripristinare la piena funzionalità delle applicazioni.

La patch è stata resa disponibile per le versioni più recenti di macOS, incluse macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia e macOS 26 Tahoe, come riportato da numerose fonti. Gli utenti devono scaricare manualmente il nuovo installer dalla pagina di supporto indicata, poiché le app bloccate non sono in grado di aggiornarsi autonomamente. Questo passaggio è obbligatorio per risolvere il problema in modo definitivo.

Il caso ha sollevato qualche interrogativo sulla gestione interna dei processi di certificazione e sulla necessità di controlli più rigorosi per evitare interruzioni improvvise dei servizi. Logitech ha dichiarato di aver implementato misure correttive per prevenire il ripetersi di situazioni simili, ma non ha fornito dettagli specifici sulle procedure adottate. La vicenda si è conclusa con il rilascio della patch correttiva che ha ripristinato il funzionamento delle app su macOS. Tuttavia l'incidente ha messo in evidenza la dipendenza crescente degli utenti da software di configurazione avanzata e l'importanza della manutenzione costante dei certificati digitali, fondamentali per garantire la continuità operativa delle applicazioni su sistemi come macOS.