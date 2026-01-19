Italo introduce Starlink, il primo treno al mondo con connessione satellitare stabile e veloce

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-01-2026] Commenti

La connettività Starlink arriva sui treni Italo, che diventano i primi al mondo a integrare stabilmente la rete satellitare di SpaceX a bordo dei propri convogli, con l'obiettivo dichiarato di superare i limiti strutturali delle connessioni mobili tradizionali. Il servizio sarà disponibile dal 1° maggio e verrà esteso progressivamente all'intera flotta nell'arco di un anno. La copertura satellitare consentirà di mantenere una connessione stabile anche in gallerie, aree rurali e tratti storicamente problematici per la rete cellulare, migliorando la continuità del servizio rispetto alle tecnologie attualmente in uso.

Secondo le informazioni diffuse da Italo, l'adozione di Starlink permetterà un incremento stimato del 60% nella velocità media di connessione e una riduzione del 50% della latenza. Questi valori derivano dall'utilizzo di terminali dedicati installati sul tetto dei convogli, in grado di mantenere il collegamento con la costellazione di satelliti in orbita bassa anche ad alta velocità. L'accordo prevede che il servizio sia offerto senza costi aggiuntivi ai passeggeri, indipendentemente dalla classe di viaggio. La scelta rientra in una strategia più ampia di miglioramento dell'esperienza a bordo, che comprende anche investimenti paralleli nel potenziamento della rete 5G lungo le tratte più trafficate, con particolare attenzione ai corridoi ad alta velocità.

L'integrazione della tecnologia satellitare richiede l'installazione di terminali specifici, progettati per mantenere l'orientamento verso i satelliti anche durante le variazioni di velocità e direzione del treno. Questi dispositivi, già utilizzati in ambito aeronautico, sono stati adattati per l'uso ferroviario e testati per garantire resistenza a vibrazioni e condizioni ambientali variabili. Parallelamente, il settore ferroviario europeo sta osservando con attenzione l'esperimento italiano. Altre compagnie, tra cui operatori nazionali di Paesi confinanti, stanno valutando soluzioni analoghe per migliorare la qualità del servizio, soprattutto sulle tratte internazionali e nei corridoi transfrontalieri dove la copertura cellulare è disomogenea.

L'adozione di Starlink da parte di Italo si inserisce inoltre in una tendenza più ampia che vede la tecnologia di SpaceX entrare in diversi settori dei trasporti. Nel comparto aereo, numerose compagnie hanno già annunciato l'implementazione del servizio a bordo dei propri velivoli, con l'obiettivo di offrire connettività stabile anche durante i voli a lungo raggio. Per Italo, l'iniziativa rappresenta anche un investimento strategico in termini di immagine e competitività. La compagnia punta a differenziarsi ulteriormente nel mercato dell'alta velocità, offrendo un servizio che risponde a una delle principali criticità segnalate dai passeggeri negli ultimi anni: la scarsa affidabilità del Wi‑Fi tradizionale sui treni ad alta velocità.

Come già ricordavamo, la piena operatività del sistema è prevista entro dodici mesi, con un piano di installazione progressivo che interesserà tutti i convogli della flotta. L'implementazione sarà accompagnata da monitoraggi costanti delle prestazioni e da eventuali ottimizzazioni software e hardware, in collaborazione con i tecnici di SpaceX e con i partner tecnologici coinvolti nel progetto.