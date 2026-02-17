Google Docs, arrivano i riepiloghi audio con Gemini

Documenti complessi vengono sintetizzati in pochi minuti.

Google Docs non è più soltanto capace di leggere testi ad alta voce, ma ora è anche in grado di sintetizzarli in brevi riepiloghi audio generati dall'intelligenza artificiale. Denominata Audio Summaries, la nuova funzione è gestita da Gemini, il modello linguistico avanzato integrato progressivamente in tutta la suite Google Workspace. A differenza della precedente modalità di lettura completa dei documenti, introdotta nel 2025, questa tecnologia produce una sintesi verbale di pochi minuti che evidenzia i punti principali del testo.

L'accesso alla funzione avviene tramite il menu Strumenti > Audio, dove è stata aggiunta l'opzione Ascolta un riassunto del documento. L'interfaccia include un player dedicato con barra di avanzamento, controllo della velocità di riproduzione e selezione della voce narrante. Le voci disponibili comprendono vari stili, pensati per adattarsi a differenti contesti d'uso. I riepiloghi audio sono progettati per durare pochi minuti, mantenendo una struttura naturale, simile a una breve presentazione orale. Il sistema è in grado di analizzare anche contenuti distribuiti su più schede del browser, integrandoli in un'unica sintesi coerente.

La funzione è stata resa disponibile inizialmente per gli utenti Business ed Enterprise, e per i piani Google AI Pro e Ultra, mentre non è prevista per gli abbonati AI Plus o per gli account gratuiti. La distribuzione è graduale e potrebbe richiedere fino a due settimane per raggiungere tutti gli utenti idonei. L'obiettivo dichiarato è facilitare la revisione di documenti complessi in situazioni di mobilità o multitasking. Tra gli scenari d'uso citati figurano la consultazione di note prima di una riunione, la revisione di report estesi o l'analisi di documenti tecnici durante gli spostamenti.

La tecnologia sfrutta la stessa infrastruttura che alimenta il lettore integrale dei documenti, ma applica un livello aggiuntivo di elaborazione per identificare le sezioni più rilevanti. Il sistema analizza struttura, titoli, paragrafi e contenuti correlati per generare una sintesi che mantenga coerenza e completezza informativa. L'introduzione delle sintesi audio rappresenta un passo ulteriore nella strategia di Google di integrare funzionalità IA avanzate in Workspace. Negli ultimi mesi, Gemini è stato esteso a Gmail, Fogli e Presentazioni, con l'obiettivo di automatizzare attività ripetitive e migliorare l'accessibilità dei contenuti.