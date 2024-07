Proton Docs, documenti al riparo da occhi indiscreti

Funziona come Google Docs, ma nessuno metterà mai le mani sui dati degli utenti.

Continua ad arricchirsi di opzioni l'offerta dell'azienda svizzera Proton AG che, dopo i servizi Proton Mail e Proton Pass, ora presenta Proton Docs.

Se Proton Mail è un servizio di email "sicuro", attento alla privacy dell'utente e alla protezione dei suoi dati, e Proton Pass punta a offrire la medesima attenzione alla sicurezza nel campo della gestione delle password, Proton Docs vuole fare lo stesso con la creazione e la modifica di documenti.

Proton Docs nasce come strumento da affiancare a Proton Drive, l'offerta di cloud storage crittografato, concettualmente nello stesso modo in cui la suite Google Docs si affianca a Google Drive.

La differenza tra Google Docs e Proton Docs sta non tanto negli strumenti offerti - creazione e modifica di documenti, nonché opzioni di collaborazione, il tutto protetto da crittografia end-to-end - ma nel fatto che Proton si impegna a non raccogliere mai alcun dato dagli utenti, per nessuno motivo.

L'assenza della raccolta di dati significa non soltanto che questi non possono essere rivenduti a terze parti o ceduti a governi, ma anche che non possono essere sottratti nel caso di una violazione della sicurezza, e che non c'è da preoccuparsi circa il rispetto delle varie leggi sulla privacy.

Per adoperare Proton Docs è necessario possedere un account Proton Drive, che può essere creato gratuitamente: in questo caso vengono messi a disposizione fino a 5 Gbyte di spazio nel cloud.

Chi volesse un'offerta più ampia può scegliere Proton Drive Plus (200 Gbyte, 1 indirizzo email, 1 connessione VPN e 3 calendari) per 3,99 euro al mese o Proton Unlimited (500 Gbyte, Proton Mail, Proton Calendar, Proton VPN e Proton Pass), che costa 9,99 euro al mese.