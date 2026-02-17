Vaticano, arrivano le traduzioni IA live: celebrazioni accessibili in più lingue con un QR code

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-02-2026] Commenti

Il Vaticano ha avviato un ampio programma di rinnovamento tecnologico alla Basilica di San Pietro, in occasione del quattrocentesimo anniversario della sua dedicazione. Le celebrazioni, che si estenderanno per tutto il 2026, includono un insieme coordinato di strumenti digitali, servizi per i pellegrini e sistemi avanzati di monitoraggio strutturale, con l'obiettivo dichiarato di migliorare l'esperienza dei visitatori e preservare il patrimonio architettonico della basilica.

Il programma prevede l'introduzione di nuove applicazioni per la prenotazione degli accessi e per la partecipazione alle celebrazioni liturgiche. Le app offriranno funzioni multilingue e percorsi guidati, integrando contenuti informativi e strumenti di navigazione interna. L'iniziativa è stata presentata durante una conferenza stampa ufficiale, in cui sono stati illustrati i principali interventi previsti per l'anno giubilare della basilica. Tra le novità più rilevanti figura l'apertura di aree finora non accessibili al pubblico. Il Vaticano ha confermato che alcune sezioni della basilica, normalmente riservate a personale specializzato, saranno rese visitabili attraverso percorsi controllati. L'obiettivo è distribuire meglio i flussi turistici e offrire una comprensione più completa della struttura e della sua storia.

Sul fronte tecnologico, il Vaticano ha annunciato l'adozione di sistemi di traduzione automatica basati su intelligenza artificiale. Questi strumenti saranno integrati nelle app e nei pannelli informativi, consentendo ai pellegrini di accedere a contenuti liturgici e culturali in più lingue. Il sistema utilizza un motore di interpretazione automatica basato su intelligenza artificiale e permette ai pellegrini di seguire omelie e letture nella propria lingua direttamente dal proprio smartphone, senza necessità di installare applicazioni dedicate. Il funzionamento è stato progettato per essere immediato: all'ingresso e lungo i percorsi interni della basilica saranno presenti codici QR che rimandano a una pagina web dedicata. Una volta aperta, la piattaforma fornisce audio e testo sincronizzati con la celebrazione in corso, sfruttando un'interfaccia minimale che richiede soltanto un browser aggiornato. L'assenza di dispositivi aggiuntivi o procedure di configurazione vuole eliminare le barriere d'accesso e consente di gestire flussi molto elevati di visitatori.

Il sistema si basa su Lara, la piattaforma di traduzione sviluppata da Translated, già utilizzata in contesti istituzionali e conferenze internazionali. Lara è in grado di elaborare il parlato in tempo reale, generare una trascrizione accurata e produrre una traduzione multilingue con una latenza ridotta. L'integrazione con le celebrazioni liturgiche richiede un'ottimizzazione specifica per ambienti acusticamente complessi come la basilica, caratterizzati da riverberi e variazioni di volume. L'obiettivo dichiarato è rendere accessibile il contenuto liturgico a una platea globale, riflettendo la natura internazionale dei pellegrinaggi a San Pietro. Durante le celebrazioni più partecipate, la basilica accoglie fedeli provenienti da decine di Paesi, con lingue e tradizioni differenti. La possibilità di comprendere omelie e letture in tempo quasi reale modifica in modo significativo l'esperienza del visitatore, che può seguire la celebrazione senza affidarsi a traduzioni successive o a materiali stampati.

La scelta di utilizzare un sistema basato su QR code risponde anche a esigenze di gestione dei flussi. L'accesso tramite smartphone evita la distribuzione di dispositivi dedicati, riduce i costi operativi e permette di aggiornare rapidamente i contenuti. Inoltre, la piattaforma può essere adattata per eventi straordinari, modificando lingue disponibili, testi di riferimento e parametri di sincronizzazione. L'iniziativa rappresenta uno dei primi casi di applicazione sistematica dell'intelligenza artificiale alla liturgia in un contesto monumentale. Il Vaticano ha sottolineato che il sistema non sostituisce la dimensione rituale, ma la supporta, offrendo strumenti che facilitano la partecipazione attiva dei fedeli. La tecnologia è stata testata in più fasi per garantire stabilità, qualità audio e coerenza delle traduzioni.