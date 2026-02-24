Outlook diventa inutilizzabile, un bug fa sparire il cursore del mouse

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-02-2026] Commenti

Un malfunzionamento in Outlook classico sta causando la scomparsa del puntatore del mouse, rendendo l'applicazione difficilmente utilizzabile. Segnalato per la prima volta quasi due mesi fa, il problema è stato riconosciuto ufficialmente da Microsoft solo di recente, dopo un numero crescente di segnalazioni che descrivevano l'impossibilità di interagire con l'interfaccia in modo normale.

Il bug si manifesta non appena il puntatore entra nell'area dell'applicazione: il cursore scompare, pur continuando a influenzare gli elementi dell'interfaccia, come evidenziato dal cambio di colore delle email al passaggio del mouse. Questo comportamento anomalo è stato osservato soprattutto nella versione classica di Outlook per desktop, ma casi simili sono stati riportati anche in altre applicazioni Microsoft 365 tra cui OneNote. Microsoft ha confermato che sta indagando sul problema: la documentazione tecnica pubblicata indica che il malfunzionamento riguarda sia il puntatore sia, in alcuni casi, il cursore del testo. Il colosso di Redmond ha invitato gli amministratori delle installazioni di Microsoft 365 ad aprire ticket di supporto per raccogliere dati diagnostici utili all'analisi, inclusi i log generati tramite WebView2, componente utilizzato da molte applicazioni della suite.

Il bug non è pericoloso ma ha un impatto negativo sulla produttività. La scomparsa del puntatore impedisce di selezionare correttamente le email, aprire i messaggi, utilizzare le funzioni di copia e incolla e interagire con i menu. Alcuni utenti hanno riferito di essere stati costretti a ricorrere temporaneamente alla navigazione tramite tastiera per continuare a lavorare, opzione che per alcuni è assimilabile all'impiego della magia nera.

Il problema sembra essere legato a un'interazione imprevista tra Outlook classico e componenti grafici basati su WebView2. Introdotta progressivamente nelle applicazioni Microsoft 365, questa tecnologia permette di integrare elementi web all'interno delle interfacce desktop. La natura intermittente del bug suggerisce che possa trattarsi di un conflitto tra il rendering dell'interfaccia e la gestione del puntatore da parte del sistema operativo. Microsoft non ha ancora fornito una tempistica per la risoluzione definitiva: ha dichiarato che il team di Outlook sta analizzando il problema e che ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati non appena disponibili. Nel frattempo gli utenti sono invitati a segnalare il malfunzionamento tramite i canali ufficiali, contribuendo alla raccolta di dati utili.

La presenza di segnalazioni simili in altre applicazioni Microsoft 365 suggerisce che il problema possa essere più ampio e legato a un componente condiviso. Ciò rende l'indagine più complessa, poiché richiede la collaborazione tra diversi team di sviluppo interni. In attesa di una correzione definitiva, e in mancanza di soluzioni temporanee, Microsoft continua a raccogliere informazioni e a monitorare l'evoluzione del problema. La risoluzione del bug richiederà probabilmente un aggiornamento dell'applicazione o dei componenti WebView2, che verrà distribuito tramite i canali di aggiornamento standard.