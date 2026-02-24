Outlook diventa inutilizzabile, un bug fa sparire il cursore del mouse



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-02-2026]

bug outlook puntatore mouse
Foto di Surface.

Un malfunzionamento in Outlook classico sta causando la scomparsa del puntatore del mouse, rendendo l'applicazione difficilmente utilizzabile. Segnalato per la prima volta quasi due mesi fa, il problema è stato riconosciuto ufficialmente da Microsoft solo di recente, dopo un numero crescente di segnalazioni che descrivevano l'impossibilità di interagire con l'interfaccia in modo normale.

Il bug si manifesta non appena il puntatore entra nell'area dell'applicazione: il cursore scompare, pur continuando a influenzare gli elementi dell'interfaccia, come evidenziato dal cambio di colore delle email al passaggio del mouse. Questo comportamento anomalo è stato osservato soprattutto nella versione classica di Outlook per desktop, ma casi simili sono stati riportati anche in altre applicazioni Microsoft 365 tra cui OneNote. Microsoft ha confermato che sta indagando sul problema: la documentazione tecnica pubblicata indica che il malfunzionamento riguarda sia il puntatore sia, in alcuni casi, il cursore del testo. Il colosso di Redmond ha invitato gli amministratori delle installazioni di Microsoft 365 ad aprire ticket di supporto per raccogliere dati diagnostici utili all'analisi, inclusi i log generati tramite WebView2, componente utilizzato da molte applicazioni della suite.

Il bug non è pericoloso ma ha un impatto negativo sulla produttività. La scomparsa del puntatore impedisce di selezionare correttamente le email, aprire i messaggi, utilizzare le funzioni di copia e incolla e interagire con i menu. Alcuni utenti hanno riferito di essere stati costretti a ricorrere temporaneamente alla navigazione tramite tastiera per continuare a lavorare, opzione che per alcuni è assimilabile all'impiego della magia nera.

Il problema sembra essere legato a un'interazione imprevista tra Outlook classico e componenti grafici basati su WebView2. Introdotta progressivamente nelle applicazioni Microsoft 365, questa tecnologia permette di integrare elementi web all'interno delle interfacce desktop. La natura intermittente del bug suggerisce che possa trattarsi di un conflitto tra il rendering dell'interfaccia e la gestione del puntatore da parte del sistema operativo. Microsoft non ha ancora fornito una tempistica per la risoluzione definitiva: ha dichiarato che il team di Outlook sta analizzando il problema e che ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati non appena disponibili. Nel frattempo gli utenti sono invitati a segnalare il malfunzionamento tramite i canali ufficiali, contribuendo alla raccolta di dati utili.

Proposte di lettura:
FPS dimezzati e schermate nere: gli aggiornamenti di gennaio per Windows 11 azzo...
Windows 11, i PC continuano a non spegnersi. Nonostante la patch di emergenza
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11

La presenza di segnalazioni simili in altre applicazioni Microsoft 365 suggerisce che il problema possa essere più ampio e legato a un componente condiviso. Ciò rende l'indagine più complessa, poiché richiede la collaborazione tra diversi team di sviluppo interni. In attesa di una correzione definitiva, e in mancanza di soluzioni temporanee, Microsoft continua a raccogliere informazioni e a monitorare l'evoluzione del problema. La risoluzione del bug richiederà probabilmente un aggiornamento dell'applicazione o dei componenti WebView2, che verrà distribuito tramite i canali di aggiornamento standard.

Leggi anche:
Microsoft ripensa Outlook e Notepad: AI integrata per assistenza proattiva e scr...
Microsoft 365 Copilot si installa da solo sui PC con Windows 10 e Windows 11
Microsoft contro lo spam: regole più rigide per le email su Outlook
Outlook Classic si mangia tutta la CPU

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Come sarà il prossimo Pc che acquisterai?
Un desktop
Un notebook
Un netbook
Un tablet

Mostra i risultati (6131 voti)
Febbraio 2026
n. 4074 del 24-02-2026
ISEE, la presentazione non è più necessaria: il sistema automatico rivoluziona controlli e procedure
n. 4073 del 23-02-2026
Meta chiude il sito di Messenger
n. 4072 del 19-02-2026
Winhance ottimizza Windows 11: meno app inutili, più velocità e controllo sistema
n. 4071 del 18-02-2026
Grave falla in Chrome già attivamente sfruttata: aggiornare subito il browser di Google
n. 4070 del 17-02-2026
Western Digital ha già venduto tutti gli hard disk del 2026
n. 4069 del 16-02-2026
Claude, il piano gratuito si potenzia: quattro funzioni premium ora accessibili a tutti
n. 4068 del 13-02-2026
Windows più leggero e veloce: WinUtil elimina il superfluo e personalizza il sistema in profondità
n. 4067 del 12-02-2026
Agenzia delle Entrate su IO: avvisi, scadenze e comunicazioni fiscali
n. 4066 del 11-02-2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
n. 4065 del 09-02-2026
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
n. 4064 del 06-02-2026
Il dottor IA è sempre disponibile e gratuito. Ora è autorizzato a operare come un medico vero
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 24 febbraio
2026
Freedom.gov, il portale USA per ospitare i contenuti vietati in Europa e non sol...
2025
IA: era una bolla quella che è scoppiata
2023
La Commissione Europea mette al bando TikTok
2022
Salvini, l'Infosfera e l'Intelligenza Artificiale
2021
Samsung, quattro anni di aggiornamenti per i dispositivi Android
2020
Facebook ti paga per registrare la tua voce
2019
Azienda italiana lascia esposto online l'intero archivio clienti
2018
Samsung Max fa risparmiare dati e protegge la privacy
2017
Google ha violato la crittografia SHA-1
2016
Reti 5G, più veloci della fibra
2015
WhatsApp, arrivano le chiamate vocali
2014
A Novara il secondo magazzino italiano di Amazon
2012
Pizzicato releaser italiano di telefilm
2011
Il Wi-Fi full duplex
2010
In pratica: Allegati, diamogli una regolata! (2)
2009
Il meglio del forum Enigmi e giochi matematici
2008
Modu, il cellulare che vuoi tu
2005
Limitare la cache dei motori di ricerca
2004
La risonanza magnetica in 12 minuti
2002
La ragnatela pirotecnica e i saltimbanchi telematici - Parte 2
Olimpo Informatico


 
web metrics