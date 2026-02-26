Venti minuti per ingannare l'IA: ChatGPT e Gemini preda della disinformazione più ovvia



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-02-2026]

hotdog giornalista inganna chatgpt gemini

Con l'avvento degli LLM, molti si sono convinti che questi siano degli oracoli assolutamente imparziali e onniscienti cui chiedere conferma della veridicità di pressoché ogni informazione. In realtà, come dimostra l'esperimento condotto da un giornalista della BBC, ingannare i chatbot (o, per lo meno, alcuni di essi) spingendoli a credere alle bufale non è poi troppo complicato. In particolare ChatGPT e Gemini, pur essendo sistemi progettati per filtrare contenuti falsi o dannosi, possano essere indotti a generare informazioni errate con sorprendente rapidità.

Il giornalista in questione, Thomas Germain, non aveva l'obiettivo di violare sistemi informatici o sfruttare vulnerabilità tecniche profonde, ma puntava soltanto dimostrare come un intervento minimo e apparentemente innocuo potesse alterare il comportamento di chatbot come ChatGPT e Google Gemini. L'intero processo di creazione dell'inganno ha richiesto appena venti minuti, serviti a Germain per creare una semplice pagina web sul proprio sito personale. Il contenuto di questa pagina era volutamente banale e costruito ad arte: un articolo che lo definiva «il miglior giornalista tecnologico al mondo nel mangiare hot dog». Non si trattava di un'informazione reale né plausibile, ma era formulata in modo tale da sembrare una dichiarazione di fatto. L'idea alla base dell'esperimento era verificare se i chatbot finissero col recepire questa pagina come una fonte attendibile e, di conseguenza, iniziassero a ripetere l'informazione come se fosse verificata.

La pagina era ottimizzata per essere facilmente indicizzata: titolo chiaro, struttura semplice, contenuto testuale coerente e nessun elemento che potesse far sospettare un intento manipolativo. In pratica, Germain ha applicato una tecnica simile a quelle utilizzate per influenzare i motori di ricerca, sfruttando il fatto che molti modelli linguistici si basano anche su contenuti reperibili online per costruire risposte. Una volta pubblicata la pagina, il giornalista ha iniziato a interrogare ChatGPT e Gemini con domande mirate, chiedendo informazioni sulle sue presunte abilità nel mangiare hot dog. Nel giro di poche ore, entrambi i chatbot hanno iniziato a ripetere l'affermazione falsa come se fosse un dato biografico reale, e la stessa informazione ha iniziato ad apparire nelle AI Overviews di Google. In alcuni casi, i modelli hanno persino ampliato la narrazione, aggiungendo dettagli inventati ma coerenti con la premessa iniziale.

L'esperimento ha mostrato che non è necessario alcun attacco sofisticato: nessuna intrusione nei sistemi, nessuna manipolazione del codice, nessun accesso privilegiato. Basta creare un contenuto online che i modelli possano interpretare come affidabile. Germain ha poi anche verificato se l'effetto fosse limitato alle sue interazioni personali o se potesse influenzare anche le risposte fornite ad altri utenti. Ha chiesto a colleghi e conoscenti di porre le stesse domande ai chatbot. In tutti i casi, i modelli hanno confermato la falsa informazione, dimostrando che la manipolazione aveva un impatto generalizzato e non circoscritto al suo account o al suo dispositivo. L'unico a non farsi ingannare è stato Cladue, il chatbot di Anthropic.

Spunti di approfondimento:
Teenager spaventano genitori con immagini fake di senzatetto in casa. La polizia...
Browser IA, l'allarme di Malwarebytes: ingannare gli assistenti e rubare dat...
IA e Modelli linguistici, la loro capacità di ragionare è solo un '...
Le parole sono importanti

Il giornalista ha inoltre osservato che i bot non solo accettavano la falsa informazione ma la integravano nel loro modello di risposta, trattandola come un fatto consolidato. Un altro aspetto rilevante emerso dall'esperimento è la rapidità con cui la manipolazione si è propagata. Non è stato necessario attendere giorni o settimane affinché i chatbot recepissero la nuova informazione: l'effetto è stato quasi immediato. Con la crescente fiducia degli utenti nei confronti dei chatbot come fonti di informazione, anche in ambiti come la salute, la finanza e l'educazione, il rischio che dati errati - peraltro raccontati dalle IA con un tono di assoluta certezza - influenzino decisioni importanti diventa sempre più concreto.

Ti raccomandiamo anche:
Facebook prepara l'invasione dei bot generati dalla IA
Fiumi di fake news generate dall'IA per fare soldi
Amazon invasa da libri scritti dalle IA ma attribuiti ad autori famosi
Gli orrori annunciati dell'IA diventano realtà

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (1)


gili.preda
č evidente che questi chatbot siano imperfetti e mai saranno il contrario, proprio come qualsiasi persona puņ inventarsi qualsiasi pataccata i chatbot faranno lo stesso ! non che ci volesse il sig. T. Germain per saperlo ma, a conferma, grazie per averlo registrato.
26-2-2026 04:28
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.