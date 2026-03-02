WhatsApp, è arrivata la pubblicità nei canali e negli stati

Per il momento le conversazioni sono al riparo dalla novità.

L'integrazione di contenuti pubblicitari all'interno di WhatsApp non è più un'ipotesi remota, ma una strategia di monetizzazione che sta prendendo forma attraverso l'implementazione di annunci negli stati e nei canali. Meta ha iniziato a delineare un percorso che mira a trasformare l'applicazione di messaggistica istantanea più diffusa al mondo in un ecosistema capace di generare ricavi diretti, superando il modello basato esclusivamente sui servizi per le aziende come WhatsApp Business API.

L'architettura degli annunci non prevede, al momento, l'inserimento di banner o messaggi sponsorizzati all'interno delle conversazioni private o dei gruppi. Gli sviluppatori si stanno concentrando sugli stati, la funzione di condivisione di contenuti effimeri simile alle Storie di Instagram, dove gli inserti pubblicitari possono essere inseriti in modo nativo tra i contenuti pubblicati dai contatti. Dal punto di vista tecnico, questo posizionamento sfrutta un formato a pieno schermo che permette un'integrazione fluida, riducendo l'attrito visivo per l'utente ma garantendo al contempo un'elevata visibilità per gli inserzionisti.

Parallelamente i canali, introdotti per consentire una comunicazione unidirezionale da uno a molti, rappresentano il secondo pilastro di questa espansione pubblicitaria. In questo spazio, le aziende e i creatori di contenuti potranno promuovere i propri aggiornamenti attraverso messaggi sponsorizzati che appariranno nella directory dei canali o direttamente all'interno dei flussi di aggiornamento. La struttura dei canali, essendo già separata dalle chat personali, si presta maggiormente a un modello di consumo dei contenuti simile al feed di un social network tradizionale, facilitando l'accettazione del carico pubblicitario.

La gestione dei dati per la profilazione degli annunci solleva questioni tecniche relative alla crittografia end-to-end, che rimane il pilastro fondamentale della sicurezza di WhatsApp. Poiché i messaggi privati sono criptati e inaccessibili persino a Meta, l'algoritmo deve basarsi su altri segnali, come i metadati dell'utente, le interazioni con gli account Business o le informazioni condivise tra le diverse piattaforme del gruppo, come Facebook e Instagram. Questo approccio ibrido permette di mantenere l'integrità del contenuto delle chat pur offrendo agli inserzionisti strumenti di segmentazione del pubblico.

Le recenti dichiarazioni dei vertici aziendali hanno confermato che i canali potrebbero diventare lo strumento principale per la promozione di prodotti e servizi, con la possibilità per gli amministratori di pagare per aumentare la portata dei propri messaggi. Questo modello richiama quanto già avviene su Telegram con i suoi Messaggi Sponsorizzati, dove la pubblicità è limitata ai canali pubblici con un gran numero di iscritti. Sul piano dell'interfaccia utente (UI), l'introduzione degli annunci richiede aggiornamenti nel codice sorgente per gestire il caricamento dinamico dei contenuti multimediali sponsorizzati. I test interni suggeriscono l'uso di algoritmi di caching per garantire che gli annunci siano pre-caricati e pronti per la visualizzazione senza rallentare la navigazione tra gli stati. Inoltre, Meta sta lavorando a strumenti di controllo che permettano agli utenti di segnalare o nascondere annunci non pertinenti, cercando di bilanciare la necessità di profitto con l'esperienza d'uso.

Il passaggio alla pubblicità è una risposta alla saturazione del mercato e alla necessità di aumentare il ritorno economico per ogni utente, che finora è rimasto significativamente più basso rispetto ad altre proprietà di Meta. Con oltre due miliardi di utenti attivi mensili, anche una piccola percentuale di conversione pubblicitaria potrebbe generare miliardi di dollari di entrate annuali. Le aziende partner avranno accesso a dashboard dedicate per monitorare l'efficacia, come i clic sui link e le visualizzazioni completate.

Un altro aspetto rilevante riguarda l'integrazione dei pagamenti elettronici tramite WhatsApp Pay in mercati selezionati come l'India e il Brasile. L'obiettivo finale sembra essere la creazione di un sistema di vendita completo: l'utente vede un annuncio in un canale o in uno stato, avvia una conversazione con l'azienda e completa l'acquisto direttamente nell'app. Questa integrazione tecnica richiede chiaramente una robusta infrastruttura di backend capace di gestire transazioni finanziarie e interazioni pubblicitarie in tempo reale. Le autorità di regolamentazione, in particolare in Europa con il Digital Markets Act (DMA), stanno sorvegliando attentamente il modo in cui i dati vengono scambiati tra le app di Meta per scopi pubblicitari. WhatsApp deve garantire la conformità alle normative sulla privacy, limitando l'incrocio dei dati sensibili e fornendo opzioni di opt-out chiare. La trasparenza sull'uso dei metadati per la personalizzazione degli annunci rimane uno dei punti più critici nel dialogo tra Meta e i legislatori internazionali.