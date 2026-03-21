Titoli inventati dall'IA nei risultati Google: l'esperimento che riscrive le notizie senza avvisare



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-03-2026]

google riscrive titoli notizie ia
Foto di Annie Spratt.

Sostituire i titoli delle notizie nei risultati di ricerca con versioni generate dall'intelligenza artificiale, creando frasi che non compaiono nei siti originali: è questo l'esperimento che sta conducendo Google da alcuni mesi su un numero non dichiarato di utenti, come ha dichiarato il gigante della ricerca stesso definendolo però un «test piccolo e mirato».

A quanto pare il sistema funziona però benissimo: non si limita a selezionare alternative già presenti nella pagina - andando magari a pescare tra quanto scritto nei tag title, nelle intestazioni o nei metadati - ma genera titoli completamente nuovi tramite modelli IA, che non sempre creano alternative accurate, per non dire sensate. Come ha raccontato The Verge, alcuni titoli generati dall'IA sono completamente diversi dal senso dell'articolo, eliminando sfumature essenziali o introducendo interpretazioni fuorvianti. In certi casi l'IA ha prodotto titoli che non esistono in alcuna parte del contenuto originale.

Google afferma che l'obiettivo dell'esperimento è «migliorare la pertinenza dei titoli rispetto alle ricerche» e aumentare il coinvolgimento degli utenti. Non è stato però fornito alcun dettaglio sul modello utilizzato, sull'estensione del test né su eventuali meccanismi di opt out per gli editori. Questa mancanza di trasparenza è uno dei punti più contestati dalle redazioni coinvolte.

Il fenomeno non riguarda solo la ricerca tradizionale: un esperimento simile è già stato implementato in Google Discover, dove i titoli generati dall'AI sono stati promossi da test a funzionalità stabile. In quel contesto sono stati documentati casi di titoli completamente inventati, come l'affermazione errata secondo cui «il prezzo della Steam Machine è stato rivelato», nonostante l'articolo collegato smentisse esplicitamente tale informazione. Gli editori temono chiaramente che la sostituzione dei titoli possa compromettere la loro capacità di controllare come i contenuti vengono presentati agli utenti, con possibili ripercussioni sul traffico e sulla fiducia del pubblico. Alcuni osservatori hanno paragonato la pratica a «cambiare la copertina dei libri esposti in una libreria», alterando l'identità delle testate.

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Per i lettori il rischio principale è la distorsione del contenuto prima ancora del clic: un titolo generato dall'IA può enfatizzare aspetti marginali, omettere elementi chiave o introdurre errori di fatto. Ciò può influenzare la percezione delle notizie e alimentare confusione, soprattutto in contesti sensibili come politica, economia o salute. Google non ha indicato se l'esperimento verrà esteso o interrotto. La storia recente delle sue implementazioni IA - come nel caso delle AI Overviews - mostra che funzionalità inizialmente presentate come test limitati possono diventare permanenti anche in presenza di critiche. Gli editori attendono chiarimenti su come la questione verrà gestita d'ora in avanti e se verranno introdotti strumenti di controllo o trasparenza.

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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (1)

{Umby}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
21-3-2026 23:58
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