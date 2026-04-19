Codex ora controlla il computer in autonomia

Cursori multipli, plugin e automazioni avanzate.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-04-2026]

Codex Computer Use
Immagine: OpenAI

Codex ha introdotto un aggiornamento che estende in modo significativo le sue capacità operative, permettendo all'agente di controllare il computer in background con cursori autonomi, interagire con applicazioni prive di API e gestire attività distribuite lungo l'intero ciclo di sviluppo software. L'estensione riguarda anche l'integrazione con browser, plugin e strumenti professionali, con un rilascio progressivo che però al momento esclude l'Unione Europea e il Regno Unito per alcune funzioni.

L'applicazione può ora osservare lo schermo, muovere il cursore, cliccare e digitare in autonomia, mantenendo però l'utente libero di continuare a lavorare in primo piano. La gestione multi‑agente consente l'esecuzione parallela di più processi, utile per testare applicazioni, agire su interfacce frontend o automatizzare flussi di lavoro complessi. Questa modalità è attualmente disponibile su macOS, mentre il supporto per Windows è previsto ma non ancora attivo in tutte le regioni.

Il browser integrato permette di commentare direttamente le pagine web per fornire istruzioni contestuali all'agente. Questa funzione è pensata per accelerare la revisione di interfacce, la prototipazione e lo sviluppo frontend, con un'evoluzione prevista verso il controllo completo del browser, anche oltre le applicazioni in esecuzione in locale.

La generazione di immagini tramite gpt‑image‑1.5 consente di creare mockup, asset temporanei e materiali visivi direttamente all'interno del flusso di lavoro. L'integrazione con screenshot e codice permette di iterare rapidamente su concept di prodotto e design, mantenendo tutto all'interno dell'ambiente Codex. Sono stati introdotti inoltre più di 90 nuovi plugin che combinano competenze, integrazioni applicative e server MCP. I plugin non sono semplici wrapper API, ma moduli che estendono il contesto operativo dell'agente, consentendo interazioni più profonde con gli strumenti utilizzati nei team di sviluppo.

Sullo stesso tema:
Chrome, arrivano le Skill
Claude entra in Word: gestisce revisioni, formattazione e analisi dei documenti
OpenAI lancia il piano Pro intermedio
Claude Mythos, il modello di Anthropic è troppo potente per essere reso pub...

L'app supporta ora la revisione delle pull request su Git, la gestione dei commenti nei repository, l'apertura simultanea di più terminali e la connessione a macchine remote tramite SSH. È possibile visualizzare file in diversi formati, inclusi documenti, fogli di calcolo e presentazioni, direttamente nella barra laterale, con anteprime avanzate utili per mantenere il contesto progettuale.

Un nuovo pannello di riepilogo consente di monitorare piani, fonti e artefatti generati dagli agenti. Questa vista centralizzata migliora la tracciabilità delle attività e facilita la collaborazione tra team, soprattutto nei progetti che richiedono continuità operativa tra sessioni di lavoro. Le automazioni sono state ampliate per permettere il riutilizzo dei thread esistenti, mantenendo il contesto accumulato. Codex può pianificare attività future, riattivarsi autonomamente e proseguire compiti distribuiti su giorni o settimane. I team utilizzano queste funzioni per monitorare pull request, seguire attività su Slack, Gmail e Notion e gestire processi che richiedono continuità.

È stata anche introdotta una funzione di memoria in anteprima, che consente all'agente di ricordare preferenze, correzioni e informazioni utili per migliorare la qualità delle risposte e ridurre la necessità di istruzioni ripetitive. Questa funzione, insieme ai suggerimenti basati sul contesto, non è ancora disponibile per utenti Enterprise, Education e per chi si trova nella UE o nel Regno Unito. L'aggiornamento è in fase di distribuzione per gli utenti dell'app desktop Codex che accedono tramite ChatGPT. OpenAI prevede un rilascio graduale delle funzionalità più avanzate nei mercati soggetti a limitazioni normative. L'azienda sottolinea che oltre 3 milioni di sviluppatori utilizzano Codex ogni settimana, con una crescita significativa nell'adozione e un ruolo sempre più centrale nei flussi di lavoro quotidiani.

Leggi anche:
OpenAI prepara la super app desktop: ChatGPT, Codex e browser riuniti in un'...
OpenAI lancia GPT-5.4 Thinking: può usare il PC e interrompere il ragioname...
Claude Opus 4.6 rivoluziona la caccia ai bug: ha individuato 112 falle in Firefo...
OpenAI lancia Codex per Windows: la programmazione agentica ora ha un'applic...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
IA sfida i comandi umani e rifiuta di spegnersi
Da OpenAI un ''compagno virtuale'' per i programmatori
Il codice generato dalle IA è insicuro e fallace

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quanto sei dipendente dal tuo smartphone?
Non posseggo uno smart phone.
Spesso lo dimentico e quando lo porto con me a volte lo lascio o lo dimentico spento.
Lo utilizzo con una certa frequenza, ma ne potrei fare a meno.
Per lavoro č un compagno inseparabile, ma alla sera e nei week-end lo spengo volentieri.
Lo porto sempre con me: senza mi sentirei incompleto.

Mostra i risultati (4578 voti)
Aprile 2026
n. 4099 del 16-04-2026
Alexa+ debutta in Italia: conversa, agisce e si integra nella smart home
n. 4098 del 15-04-2026
Verbatim e I-O Data puntano sul Blu-ray: rinasce un mercato dato per morto
n. 4097 del 13-04-2026
La Francia abbandona Windows
n. 4096 del 09-04-2026
Router TP-Link compromessi in tutto il mondo: così gli hacker russi sottraggono le credenziali
n. 4095 del 07-04-2026
Attività sessuali, persone svestite o alla toilette, carte di credito
n. 4094 del 03-04-2026
Oracle licenzia 30.000 dipendenti via email
Marzo 2026
n. 4093 del 30-03-2026
Windows 11 avrà una barra delle applicazioni compatta in stile Windows 10
n. 4092 del 27-03-2026
CPU Intel e AMD introvabili
n. 4091 del 26-03-2026
Mozilla lancia la VPN gratuita in Firefox
n. 4090 del 24-03-2026
Windows 11, vacilla l'obbligo dell'account Microsoft
n. 4089 del 23-03-2026
Attacco informatico paralizza gli etilometri con alcolock: migliaia di veicoli fermi
n. 4088 del 20-03-2026
La Ricerca Live di Google arriva in Italia
n. 4087 del 19-03-2026
Samsung ritira il Galaxy Z TriFold dopo tre mesi
n. 4086 del 18-03-2026
Linea fissa TIM, in arrivo la rimodulazione: rincari di 2,99 euro a partire da maggio
n. 4085 del 16-03-2026
DR-DOS torna in vita: riscritto da zero in assembly, non usa codice legacy e non è open source
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 19 aprile
2025
Siti per adulti, Agcom impone la verifica dell’età con il doppio anon...
2024
Google licenzia 28 dipendenti che scioperano contro la collaborazione con Israel...
2023
Windows 11 in versione live
2022
La console a manovella è realtà
2021
Windows 10, la Timeline perde la sua funzione più utile
2020
Il software per impersonare gli altri su Zoom e Skype
2019
Galaxy Fold, lo schermo pieghevole si rompe quasi subito
2018
Scoperto per caso l'enzima che divora la plastica in un lampo
2017
Se il MacBook Pro fa ''pop''
2016
L'asciugamani ad aria è un ricettacolo di virus
2015
Uber gratis se hai bevuto troppo
2014
Google rinuncia all'ascensore spaziale e all'hoverboard
2013
Marchionne: produrre auto elettriche è masochismo
2012
La Internet Key ricaricabile di Tiscali
2011
Apple fa causa a Samsung: "Ha copiato iPad e iPhone"
2010
Brunetta: "Casella PEC per tutti"
2009
Cinquant'anni di Cobol
2008
YouFig?
2007
Zio Bill il caritatevole
2005
Il Copyriot Day
2004
Internet e democrazia
Olimpo Informatico


 
web metrics