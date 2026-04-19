Codex ora controlla il computer in autonomia

Cursori multipli, plugin e automazioni avanzate.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-04-2026] Commenti

Immagine: OpenAI

Codex ha introdotto un aggiornamento che estende in modo significativo le sue capacità operative, permettendo all'agente di controllare il computer in background con cursori autonomi, interagire con applicazioni prive di API e gestire attività distribuite lungo l'intero ciclo di sviluppo software. L'estensione riguarda anche l'integrazione con browser, plugin e strumenti professionali, con un rilascio progressivo che però al momento esclude l'Unione Europea e il Regno Unito per alcune funzioni.

L'applicazione può ora osservare lo schermo, muovere il cursore, cliccare e digitare in autonomia, mantenendo però l'utente libero di continuare a lavorare in primo piano. La gestione multi‑agente consente l'esecuzione parallela di più processi, utile per testare applicazioni, agire su interfacce frontend o automatizzare flussi di lavoro complessi. Questa modalità è attualmente disponibile su macOS, mentre il supporto per Windows è previsto ma non ancora attivo in tutte le regioni.

Il browser integrato permette di commentare direttamente le pagine web per fornire istruzioni contestuali all'agente. Questa funzione è pensata per accelerare la revisione di interfacce, la prototipazione e lo sviluppo frontend, con un'evoluzione prevista verso il controllo completo del browser, anche oltre le applicazioni in esecuzione in locale.

La generazione di immagini tramite gpt‑image‑1.5 consente di creare mockup, asset temporanei e materiali visivi direttamente all'interno del flusso di lavoro. L'integrazione con screenshot e codice permette di iterare rapidamente su concept di prodotto e design, mantenendo tutto all'interno dell'ambiente Codex. Sono stati introdotti inoltre più di 90 nuovi plugin che combinano competenze, integrazioni applicative e server MCP. I plugin non sono semplici wrapper API, ma moduli che estendono il contesto operativo dell'agente, consentendo interazioni più profonde con gli strumenti utilizzati nei team di sviluppo.

L'app supporta ora la revisione delle pull request su Git, la gestione dei commenti nei repository, l'apertura simultanea di più terminali e la connessione a macchine remote tramite SSH. È possibile visualizzare file in diversi formati, inclusi documenti, fogli di calcolo e presentazioni, direttamente nella barra laterale, con anteprime avanzate utili per mantenere il contesto progettuale.

Un nuovo pannello di riepilogo consente di monitorare piani, fonti e artefatti generati dagli agenti. Questa vista centralizzata migliora la tracciabilità delle attività e facilita la collaborazione tra team, soprattutto nei progetti che richiedono continuità operativa tra sessioni di lavoro. Le automazioni sono state ampliate per permettere il riutilizzo dei thread esistenti, mantenendo il contesto accumulato. Codex può pianificare attività future, riattivarsi autonomamente e proseguire compiti distribuiti su giorni o settimane. I team utilizzano queste funzioni per monitorare pull request, seguire attività su Slack, Gmail e Notion e gestire processi che richiedono continuità.

È stata anche introdotta una funzione di memoria in anteprima, che consente all'agente di ricordare preferenze, correzioni e informazioni utili per migliorare la qualità delle risposte e ridurre la necessità di istruzioni ripetitive. Questa funzione, insieme ai suggerimenti basati sul contesto, non è ancora disponibile per utenti Enterprise, Education e per chi si trova nella UE o nel Regno Unito. L'aggiornamento è in fase di distribuzione per gli utenti dell'app desktop Codex che accedono tramite ChatGPT. OpenAI prevede un rilascio graduale delle funzionalità più avanzate nei mercati soggetti a limitazioni normative. L'azienda sottolinea che oltre 3 milioni di sviluppatori utilizzano Codex ogni settimana, con una crescita significativa nell'adozione e un ruolo sempre più centrale nei flussi di lavoro quotidiani.