Oscar 2027, l'Academy vieta attori e sceneggiature generati dall'intelligenza artificiale

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-05-2026] Commenti (1)

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha introdotto delle nuove regole per l'assegnazione degli Oscar: in breve, attori e sceneggiature generate da sistemi di intelligenza artificiale sono esclusi. Le modifiche, approvate per l'edizione 2027, stabiliscono che solo interpretazioni eseguite da esseri umani con consenso dimostrabile e solo testi scritti da autori umani potranno concorrere ai premi. Le nuove disposizioni arrivano nell'ambito della revisione annuale dei criteri di eleggibilità, che quest'anno ha incluso un capitolo specifico dedicato agli strumenti generativi. L'Academy ha chiarito che potrà richiedere informazioni aggiuntive alle produzioni per verificare la natura dell'uso dell'IA e il ruolo dell'autorialità umana nei processi creativi.

Per quanto riguarda la recitazione, la regola introduce un requisito esplicito: un ruolo è considerato idoneo solo se attribuito nei credits legali del film e se l'interpretazione è stata eseguita da un essere umano. La formulazione esclude quindi personaggi generati interamente da modelli AI, anche quando basati su attori reali o ricostruzioni digitali: non si può fare a meno di pensare che l'Academy, scrivendo questa regola, abbia avuto ben presente il caso del film As Deep as the Grave, in cui "recita" un Val Kilmer ricostruito interamente da una IA.

Sul fronte della scrittura, l'Academy ha stabilito che le sceneggiature devono essere integralmente scritte da esseri umani. La presenza di contributi generativi non impedisce la partecipazione del film, ma rende la sceneggiatura non idonea alle categorie dedicate. Le regole prevedono inoltre che l'uso di strumenti generativi non favorisca né penalizzi un'opera nelle categorie non direttamente legate alla recitazione o alla scrittura. Ogni ramo dell'Academy valuterà caso per caso il grado di intervento umano nella realizzazione dell'opera.

Accanto alle norme sull'IA, l'Academy ha approvato modifiche strutturali in altre categorie. Gli attori potranno ora ricevere più nomination nella stessa categoria, superando una limitazione storica che impediva candidature multiple per interpretazioni diverse nello stesso anno. Cambia anche il processo di selezione per il premio al miglior film internazionale. Oltre alla tradizionale candidatura da parte del Paese d'origine, un film potrà qualificarsi vincendo il premio principale in uno dei festival riconosciuti, tra cui Cannes, Berlino, Venezia, Toronto, Sundance e Busan. La modifica consente a più opere non anglofone di accedere alla selezione finale.

Le nuove regole sono state introdotte in un contesto di crescente attenzione verso l'uso dell'IA nell'industria cinematografica, dopo anni di dibattito e tensioni sindacali legate alla tutela del lavoro creativo. L'Academy ha dichiarato che continuerà a monitorare l'evoluzione tecnologica e a rivedere annualmente i criteri di eleggibilità. Le modifiche entreranno in vigore per la novantanovesima edizione degli Oscar, prevista per il 14 marzo 2027, e saranno applicate a tutte le produzioni che intendono concorrere nelle categorie interessate.