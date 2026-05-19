Alexa genera podcast su qualsiasi tema, imitando perfettamente una voce umana

Intonazione, inflessione, pause a effetto: nulla manca alla nuova funzione creata da Amazon.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-05-2026] Commenti

Nella speranza di riguadagnare un po' di rilevanza nell'era dell'IA con il proprio assistente vocale, Amazon ha introdotto una nuova funzione di Alexa+, che diventa capace di generare automaticamente podcast su qualsiasi argomento richiesto dall'utente, utilizzando diversi modelli linguistici per creare episodi personalizzati e aggiornati in tempo reale. La funzione, attualmente in fase di attivazione negli Stati Uniti, consente di ottenere contenuti audio generati al momento, senza dipendere da cataloghi preesistenti o da produzioni editoriali tradizionali.

Alexa può creare podcast su temi specifici, combinando sintesi di notizie, spiegazioni tecniche, approfondimenti storici o contenuti narrativi. L'utente può richiedere un episodio su un argomento preciso, come un evento recente, un personaggio pubblico o un concetto scientifico, e il sistema genera un file audio strutturato come un vero podcast, con tono conversazionale e durata variabile. La funzione - spiega Amazon - utilizza modelli di intelligenza artificiale addestrati per produrre contenuti coerenti e continui. I podcast generati non si limitano a leggere articoli o riassunti, ma costruiscono un flusso narrativo originale basato sulle richieste dell'utente. La piattaforma può anche aggiornare automaticamente gli episodi quando emergono nuove informazioni, creando contenuti dinamici che si adattano al contesto. L'obiettivo è offrire un modo più naturale per accedere a informazioni personalizzate tramite l'interfaccia vocale.

La funzione è stata presentata come parte di un aggiornamento più ampio delle capacità generative di Alexa, che ora può produrre contenuti più complessi rispetto alle risposte brevi tradizionali. I podcast generati includono transizioni, segmenti tematici e un tono più vicino a quello delle produzioni professionali. Amazon ha indicato che la tecnologia è progettata per mantenere coerenza e continuità anche in episodi di durata superiore ai dieci minuti. La funzione può essere utilizzata anche per creare serie ricorrenti, con episodi generati su richiesta o programmati. Gli utenti possono chiedere ad Alexa di «continuare l'episodio precedente» o di «creare un nuovo episodio sulla stessa serie», e il sistema mantiene memoria del tema trattato.

La novità ha subito sollevato interrogativi nel settore dei media, poiché i podcast generati automaticamente potrebbero competere con le produzioni tradizionali. Alcuni hanno evidenziato che la capacità di generare contenuti su qualsiasi argomento potrebbe ridurre la visibilità dei podcast indipendenti, soprattutto se Alexa privilegia i contenuti generati internamente rispetto a quelli esterni. Amazon non ha commentato l'impatto potenziale sul mercato.

Dal punto di vista tecnico, la generazione degli episodi avviene tramite modelli linguistici ottimizzati per la produzione audio. Il sistema utilizza una voce sintetica naturale, con intonazioni realistiche e pause calibrate per imitare la narrazione umana. Amazon sta sperimentando anche la possibilità di generare podcast con voci multiple, simulando dialoghi o interviste. La funzione è disponibile inizialmente solo in inglese e richiede un dispositivo compatibile con Alexa. Amazon non ha annunciato una data per l'estensione internazionale, ma ha confermato che la distribuzione proseguirà nei prossimi mesi e che la qualità narrativa e la gestione delle fonti informative utilizzate per generare i contenuti saranno continuamente migliorate.