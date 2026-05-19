Google, ecco le nuove icone

Gradienti, forme diverse e maggiore leggibilità per le app.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-05-2026]

google nuove icone

Le nuove icone per le app Workspace di Google, avvistate alla fine dello scorso mese, sono in distribuzione. L'aggiornamento, già visibile nella griglia delle app di Chrome e su alcuni dispositivi mobili, punta a risolvere un problema riconosciuto da anni: la scarsa distinguibilità delle icone precedenti, troppo simili tra loro per via dell'uso uniforme dei quattro colori del marchio. Il nuovo design abbandona le linee piatte e i contorni rigidi introdotti cinque anni fa, sostituendoli con gradienti morbidi, transizioni cromatiche e forme più differenziate. Google ha scelto un approccio più espressivo, in linea con le linee guida Material 3, rinunciando all'obbligo di utilizzare l'intera palette aziendale in ogni icona.

Il nuovo set di icone introduce anche una maggiore profondità visiva, con elementi tridimensionali e gradienti che richiamano lo stile già adottato per Maps e per le emoji 3D introdotte con Android 17. L'obiettivo è migliorare la leggibilità su schermi di dimensioni diverse, inclusi tablet e dispositivi pieghevoli, dove le icone precedenti risultavano troppo uniformi. Il redesign riguarda l'intera suite Workspace. Gmail mantiene la forma tradizionale della busta, ma con un gradiente più morbido. Drive abbandona la separazione netta dei colori e adotta una fusione più naturale tra verde, giallo e blu. Calendar torna a un blu più marcato, rendendolo immediatamente riconoscibile. Docs, Sheets e Slides adottano forme più orizzontali e colori più definiti, migliorando la leggibilità a colpo d'occhio.

Le prime reazioni sono miste. Alcuni utenti apprezzano la maggiore differenziazione, considerandola un miglioramento significativo rispetto alla generazione precedente. Altri criticano la perdita di coerenza cromatica e percepiscono il nuovo stile come meno elegante o troppo "giocoso". L'aggiornamento delle icone anticipa probabilmente ulteriori annunci legati al design durante l'evento Google I/O, che sta prendendo il via e nel quale il colosso di Mountain View potrebbe presentare una visione più ampia dell'evoluzione estetica dei propri servizi. Per ora, il nuovo set di icone segna un ritorno alla differenziazione visiva, con l'obiettivo dichiarato di migliorare la riconoscibilità e l'usabilità quotidiana.

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