Apple e crisi della memoria: gli aumenti saranno inevitabili

Lo ha confessato il CEO Tim Cook.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-06-2026]

apple

I fan di Apple si rassegnino: aumenti sono in arrivo, e sono «inevitabili»: così ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple, spiegando che la domanda generata dall’intelligenza artificiale sta prosciugando le forniture globali di memoria DRAM e NAND. Cook ha affrontato il tema durante un incontro con gli investitori, evidenziando come la pressione sulla catena di approvvigionamento stia raggiungendo livelli che non si vedevano da anni. La richiesta di memoria per i data center dedicati all’IA sta infatti crescendo a un ritmo superiore alla capacità produttiva dei principali fornitori. Le aziende che sviluppano modelli linguistici di grandi dimensioni necessitano di quantità sempre maggiori di DRAM ad alta densità e di NAND per l’archiviazione, sottraendo risorse ai produttori di smartphone, PC e dispositivi consumer.

Cook ha spiegato che la scarsità non riguarda solo i chip di memoria, ma anche componenti correlati come i controller e i moduli ad alta capacità utilizzati nei server IA. La competizione tra produttori di smartphone e operatori cloud sta spingendo i prezzi verso l’alto, rendendo difficile mantenere invariati i listini dei prodotti destinati agli utenti finali. Al momento, Apple non ha annunciato modifiche immediate ai prezzi dei propri prodotti, ma Cook ha lasciato intendere che la multinazionale sarà costretta ad adeguarsi se la situazione non migliorerà. La strategia di Apple prevede solitamente l’assorbimento parziale degli aumenti dei costi, ma la pressione attuale potrebbe superare la capacità di compensazione interna.

Cook ha sottolineato che Apple continuerà a monitorare l’evoluzione del mercato e a collaborare con i fornitori per mitigare gli effetti della carenza. Apple ha contratti pluriennali con i principali produttori di memoria, ma la competizione con il settore IA rende più complesso garantire volumi stabili. Il CEO ha ribadito che la priorità è mantenere la qualità dei prodotti senza compromessi. Le previsioni degli analisti indicano che la situazione potrebbe stabilizzarsi solo nel 2027, quando entreranno in funzione nuove capacità produttive. Fino ad allora, il settore dovrà fare i conti con una domanda elevata e con un’offerta limitata, con possibili ripercussioni sui prezzi dei dispositivi elettronici di largo consumo.

Ti raccomandiamo anche:
Il vibe coding come paradigma del capitalismo di rapina
La Steam Deck OLED torna disponibile, ma il prezzo aumenta di quasi il 50%
Crisi delle memorie, la luce in fondo al tunnel
Apple fa incetta di DRAM per laptop: paga il doppio per assicurarsi la memoria e...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Hai mai inviato Sms o messaggi o email a un tuo familiare mentre entrambi eravate a casa?
No, mai.
E' successo una o due volte.
Ogni tanto capita ma non č mia abitudine.
Lo faccio regolarmente.

Mostra i risultati (1982 voti)
Giugno 2026
n. 4126 del 19-06-2026
Recesso online, dal 19 giugno arriva il pulsante obbligatorio su tutti gli e-commerce
n. 4125 del 18-06-2026
Il simulatore di volo di Google Earth
n. 4124 del 15-06-2026
Windows Ready Print rivoluziona la stampa: addio ai driver proprietari
n. 4123 del 11-06-2026
Debutta Euro-Office tra le proteste di LibreOffice
n. 4122 del 10-06-2026
Lo strumento che ti dice quali modelli IA puoi eseguire davvero sul tuo PC
n. 4121 del 09-06-2026
ChatGPT, arriva Lockdown Mode
n. 4120 del 08-06-2026
Iliad lancia il suo FWA: modem 5G, attivazione rapida e velocità fino a 300 Mbps
n. 4119 del 05-06-2026
Microsoft: sistema operativo e app sono al capolinea. È l'ora degli agenti IA
n. 4118 del 03-06-2026
Quousque tandem abutere, Ursula, patientia nostra?
n. 4117 del 01-06-2026
Grave falla in 7-Zip
Maggio 2026
n. 4116 del 29-05-2026
Denunce ai Carabinieri sull'app IO
n. 4115 del 27-05-2026
Apre Virtual OS Museum: 75 anni di sistemi operativi
n. 4114 del 25-05-2026
Crisi delle memorie, la luce in fondo al tunnel
n. 4113 del 21-05-2026
Copilot invade Excel
n. 4112 del 19-05-2026
49.000 persone senza elettricità: il fornitore preferisce alimentare i datacenter della IA
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 19 giugno
2025
Passare a Windows 11 è più semplice con Windows Migration. La fine di ...
2024
Il viaggio verso Marte rischia di devastare i reni degli astronauti
2023
Lasciare Google, lasciare Apple
2022
Il sistema operativo open source che ridà vita ai vecchi smartphone
2021
Ritorna il Tamagotchi e diventa uno smartwatch
2020
Windows 10, patch d'emergenza per risolvere i problemi con le stampanti
2019
Libra, la criptovaluta di Facebook, ufficialmente al via con il wallet Calibra
2018
Huawei brevetta lo smartphone ''tutto schermo''
2017
Messaggi pubblicitari oscuri, senza alcun controllo
2016
Facebook traccerà gli utenti quando entreranno nei negozi degli inserzionis...
2015
Antibufala: se scrivi ''itanimulli.com'' finisci sul sito della ...
2014
Lo smartphone con il malware incorporato
2013
I servizi segreti italiani assumono gli hacker
2012
La moto d'acqua col jetpack
2011
In prova: Pure Twilight
2010
In prova: Axis M1103
2009
Telecom Italia, licenziamenti e carità
2008
Il coltellino svizzero diventa digitale
2007
Le nanotecnologie e il futuro del Piemonte
2006
Salvate l'hacker McKinnon!
2005
Falla MSN favorisce il phishing
2004
Telekom Serbia, l'affare sconosciuto
2003
Quanto costa navigare con il GPRS?
Olimpo Informatico


 
web metrics