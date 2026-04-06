Apple fa incetta di DRAM per laptop: paga il doppio per assicurarsi la memoria e frenare i rivali

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-04-2026] Commenti (1)

Senza troppi annunci, Apple starebbe acquistando grandi quantità di memoria DRAM per portatili a prezzi superiori alla media di mercato, con l'obiettivo di assicurarsi la disponibilità dei chip in un periodo di forte scarsità globale. Secondo fonti sudcoreane, il colosso starebbe pagando un sovrapprezzo significativo pur di garantirsi forniture stabili, riducendo al minimo la quantità di memoria disponibile per i concorrenti.

La domanda di DRAM - si sa - è ai massimi storici, mentre la produzione è sotto pressione a causa della riallocazione delle linee produttive verso memorie ad alta banda destinate all'intelligenza artificiale. In questo contesto, Apple sfrutta la propria capacità finanziaria per bloccare gran parte dell'inventario disponibile, accettando costi più elevati pur di mantenere invariati i prezzi dei propri dispositivi. Apple starebbe insomma acquistando quasi tutta la DRAM mobile disponibile, anche a costo di ridurre i margini operativi. La fonte sudcoreana afferma che il gigante di Cupertino avrebbe accettato aumenti di prezzo fino al 100% per moduli LPDDR5X forniti da Samsung e SK Hynix, garantendosi così la priorità nelle consegne.

A quanto pare, la strategia sta già avendo effetti tangibili sulla filiera. MediaTek e Qualcomm avrebbero ridotto la produzione di chip a 4 nm tra 15 e 20 milioni di unità, pari a circa 20.000-30.000 wafer, a causa dell'aumento dei costi della memoria e della difficoltà nel reperire volumi adeguati. Ciò ha conseguenze soprattutto sui produttori Android di fascia media e bassa, più sensibili alle variazioni dei costi dei componenti. Samsung, dal canto proprio, ha aumentato i prezzi delle versioni con maggiore capacità di memoria di diversi modelli, tra cui Galaxy S25 Edge, Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Flip 7. Pur non collegando ufficialmente gli aumenti alla scarsità di DRAM, il fenomeno coincide con l'intensificarsi della competizione per le forniture.

Apple starebbe sfruttando la propria liquidità per mantenere stabili i prezzi dei dispositivi, assorbendo internamente l'aumento dei costi. Secondo l'analista Ming‑Chi Kuo, questa strategia consentirebbe di aumentare la propria quota di mercato anche in un contesto di forte volatilità della catena di approvvigionamento. L'intento di Apple sarebbe proseguire sulla strada inaugurata con il lancio del del MacBook Neo a 599 dollari (499 per studenti), ossia cercare di mantenere prezzi competitivi nonostante l'aumento dei costi dei componenti. La disponibilità di memoria a prezzi elevati ma garantiti permetterebbe di sostenere volumi elevati anche nei segmenti più sensibili al prezzo.

Tim Cook - CEO di Apple - ha recentemente evidenziato che la disponibilità di memoria e la capacità produttiva avanzata di TSMC, in particolare a 3 nm, rappresentano vincoli significativi. L'acquisizione aggressiva di DRAM appare quindi come una risposta diretta a questi limiti, trasformando una vulnerabilità in un vantaggio competitivo. Tutto ciò potrebbe avere effetti duraturi sul mercato: se riuscirà a mantenere prezzi stabili mentre i concorrenti saranno costretti ad aumentare i listini o ridurre le specifiche tecniche, la redistribuzione delle quote di mercato rischia di diventare strutturale.