Windows 11, dopo l'aggiornamento il Cestino confonde i nomi dei file



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-06-2026]

windows 11 bug cestino
Foto di Compagnons.

Microsoft ha confermato che l'aggiornamento cumulativo di giugno 2026 per Windows 11 introduce un malfunzionamento nel prompt di eliminazione del Cestino, mostrando i nomi interni dei file invece dei nomi reali durante la richiesta di conferma della cancellazione. Il problema riguarda esclusivamente la finestra di dialogo e non compromette l'integrità dei file, che restano correttamente identificati all'interno del Cestino e possono essere ripristinati senza perdita di dati. Il bug è stato osservato dopo l'installazione dell'update KB5094126, rilasciato il 9 giugno. Durante l'eliminazione permanente di un singolo elemento, Windows visualizza un nome interno del tipo $Rxxxxx.ext, utilizzato dal sistema per la gestione interna del Cestino.

Microsoft ha chiarito che il problema è limitato alla visualizzazione del nome nella finestra di dialogo: «Questo problema riguarda solo la finestra di conferma. Nel Cestino, l'elemento appare ancora con il suo nome originale. Se si ripristina l'elemento, Windows lo ripristina utilizzando il nome originale». L'errore deriva da una chiamata errata ai metadati del file, che invece di recuperare il nome destinato all'utente mostra il nome interno usato per la gestione temporanea.

Il problema non riguarda solo Windows 11: Microsoft ha confermato che tutte le versioni supportate del sistema operativo, incluse diverse release di Windows 10 e Windows Server, sono interessate dopo l'installazione degli aggiornamenti di sicurezza di giugno 2026. L'elenco comprende Windows 11 26H1, 25H2, 24H2, 23H2, Windows 10 22H2 e varie edizioni LTSC, oltre a Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 e 2012 R2. Microsoft ha annunciato che una correzione sarà distribuita con un futuro aggiornamento cumulativo. Per le organizzazioni che utilizzano Windows 11 Enterprise, è disponibile un workaround tramite il supporto tecnico aziendale. I sistemi consumer, invece, dovranno attendere il rilascio della patch ufficiale.

L'aggiornamento di giugno 2026 non ha introdotto solo questo bug. Sono stati segnalati anche problemi con BitLocker, schermate blu e malfunzionamenti nell'integrazione delle app Office quando aperte da software di terze parti. In particolare, l'apertura di documenti tramite applicazioni esterne può causare crash di Word, Excel o PowerPoint, mentre l'avvio diretto dalle scorciatoie del menu Start continua a funzionare. Un altro problema correlato riguarda l'impossibilità, in alcuni casi, di installare gli aggiornamenti di sicurezza di giugno 2026 su Windows Server 2016 se non è presente l'update KB5087537 rilasciato a maggio. Microsoft ha già corretto questo specifico malfunzionamento, ma resta da risolvere l'anomalia del Cestino.

Proposte di lettura:
Google Antigravity cancella un intero drive: la IA si scusa, ma i dati sono pers...
L'archivio per la conservazione di Internet... a fine mandato
Bug in Word cancella i documenti
Quarant'anni di Mac

Il bug del Cestino è considerato un problema di natura cosmetica, poiché non influisce sulla cancellazione effettiva dei file né sulla possibilità di recuperarli. Tuttavia, può generare incertezza negli utenti, soprattutto in contesti aziendali dove la verifica dei nomi dei file è parte delle procedure operative. L'incongruenza tra il nome mostrato nel prompt e quello visibile nell'elenco del Cestino può rallentare le attività di gestione dei file. Microsoft raccomanda agli utenti di prestare attenzione durante l'eliminazione permanente dei file e di verificare i nomi direttamente nel Cestino qualora sorgessero dubbi.

Articoli suggeriti:
Google Drive, scomparsi i file degli ultimi sei mesi
Archivismi: la preservazione della cultura
Liberare spazio in una casella Gmail senza eliminare le mail
Google Drive, il Cestino si svuota da solo

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Windows File Recovery recupera i file cancellati per sbaglio
Windows 10 deciderà in autonomia quali file tenere e quali cancellare

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Vuoi scaricare la canzone 'Yesterday' dei Beatles; esistono varie opzioni su Internet. Quale file scarichi tra i seguenti?
Yesterday-Beatles-Song.scr
Beatles_All_songs.zip
Beatles_Yesterday.mp3.exe
Betles-Yesturday.wma

Mostra i risultati (1680 voti)
Giugno 2026
n. 4126 del 19-06-2026
Recesso online, dal 19 giugno arriva il pulsante obbligatorio su tutti gli e-commerce
n. 4125 del 18-06-2026
Il simulatore di volo di Google Earth
n. 4124 del 15-06-2026
Windows Ready Print rivoluziona la stampa: addio ai driver proprietari
n. 4123 del 11-06-2026
Debutta Euro-Office tra le proteste di LibreOffice
n. 4122 del 10-06-2026
Lo strumento che ti dice quali modelli IA puoi eseguire davvero sul tuo PC
n. 4121 del 09-06-2026
ChatGPT, arriva Lockdown Mode
n. 4120 del 08-06-2026
Iliad lancia il suo FWA: modem 5G, attivazione rapida e velocità fino a 300 Mbps
n. 4119 del 05-06-2026
Microsoft: sistema operativo e app sono al capolinea. È l'ora degli agenti IA
n. 4118 del 03-06-2026
Quousque tandem abutere, Ursula, patientia nostra?
n. 4117 del 01-06-2026
Grave falla in 7-Zip
Maggio 2026
n. 4116 del 29-05-2026
Denunce ai Carabinieri sull'app IO
n. 4115 del 27-05-2026
Apre Virtual OS Museum: 75 anni di sistemi operativi
n. 4114 del 25-05-2026
Crisi delle memorie, la luce in fondo al tunnel
n. 4113 del 21-05-2026
Copilot invade Excel
n. 4112 del 19-05-2026
49.000 persone senza elettricità: il fornitore preferisce alimentare i datacenter della IA
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 20 giugno
2025
Amazon stringe sui resi: la finestra scende da 30 a 14 giorni
2024
La seduzione dell'IA, spiegata
2023
ChatGPT si fa imbrogliare e regala codici Windows 11 Pro
2022
Microsoft Defender conquista anche macOS, iOS e Android
2021
Vecchie falle da turare in Microsoft Office
2020
Pornografia, il Parlamento prepara un filtro al web
2018
Come si riconosce un video Deepfake? A occhio
2017
Italia, via libera al trojan di Stato
2016
Da Dell un notebook Linux perfetto per gli sviluppatori
2015
Il tappetino solare riavvolgibile
2014
I minidroni low-cost di Parrot
2013
Xbox One, Microsoft fa marcia indietro e toglie tutti i limiti
2012
La tassa su Internet Explorer
2011
Firefox 5 è pronto per il download
2010
Firefox, un'estensione per navigare in sicurezza
2008
Il virus che ti ricatta
2007
I biocarburanti di seconda generazione
2006
Chi può chiedere informazioni su di noi?
2005
Sciopero di tutti i lavoratori delle Tlc
2003
Sarà guerra tra Authority e Telecom Italia?
2001
Aimster fa rimpiangere Napster
Olimpo Informatico


 
web metrics