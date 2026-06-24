Valve svela Steam Machine

Costi elevati, hardware AMD e prenotazioni a estrazione.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-06-2026]

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Immagine: Steam

Alla fine Valve si è decisa: ha ufficializzato prezzi, configurazioni e modalità di acquisto della nuova Steam Machine, confermando il lancio a fine giugno dopo mesi di rinvii dovuti alla crisi globale delle memorie. Il listino parte da 1.039 euro e arriva a 1.428 euro per il modello più capiente con Steam Controller incluso. L'acquisto sarà possibile solo tramite una lista d'attesa con estrazione casuale fissata per il 25 giugno, mentre le consegne inizieranno il 30 giugno.

La gamma si articola in quattro varianti: 512 GB a 1.039 euro, 512 GB con Steam Controller a 1.108 euro, 2 TB a 1.359 euro e 2 TB con controller a 1.428 euro. Le versioni da 2 TB includono due pannelli frontali aggiuntivi, uno in tessuto rosso e uno color noce, oltre a quello nero standard. Valve ha inoltre annunciato che pubblicherà i file CAD per consentire la realizzazione di pannelli personalizzati tramite stampa o produzione autonoma. Il sistema di prenotazione prevede che gli utenti si iscrivano entro il 25 giugno. Alle 19:00 dello stesso giorno, Valve genererà una coda casuale e invierà le email con l'opzione di acquisto. Chi si iscriverà dopo l'orario stabilito verrà automaticamente collocato in fondo alla lista. La disponibilità sarà limitata e i tempi di attesa potrebbero estendersi oltre il 2026 per chi non rientrerà nelle prime estrazioni.

La Steam Machine utilizza un chip AMD semi-custom con CPU Zen 4 a 6 core e 12 thread fino a 4,86 GHz, GPU RDNA 3 con 28 Compute Unit e 8 GB di memoria GDDR6 fino a 2,45 GHz. La dotazione comprende 16 GB di RAM DDR5 e SSD NVMe PCIe 4.0. L'obiettivo è offrire prestazioni elevate in un formato compatto, con un sistema di raffreddamento progettato per mantenere livelli di rumorosità contenuti anche sotto carico. La macchina è ottimizzata per il gaming in Full HD 1080p, con prestazioni paragonabili a quelle di un PC desktop di fascia media. La console è pensata per un utilizzo immediato, senza configurazioni complesse, mantenendo però la flessibilità tipica del PC gaming.

Valve ha dichiarato che i prezzi riflettono i costi reali dei componenti, influenzati dall'aumento dei prezzi di RAM e SSD. In un comunicato, l'azienda ha spiegato che «negli ultimi dodici mesi la situazione è cambiata radicalmente, soprattutto per quanto riguarda i prezzi della memoria e dei dispositivi di archiviazione», aggiungendo che «l'obiettivo di prezzo originale non è più sostenibile». La crisi delle memorie ha inoltre limitato la produzione iniziale, rendendo necessaria la lista d'attesa casuale. La scelta di non sussidiare l'hardware distingue Valve dai produttori di console tradizionali. Valve ha ribadito che il modello economico delle console, basato sulla vendita in perdita compensata da abbonamenti e giochi esclusivi, non è compatibile con la filosofia di apertura dell'ecosistema PC. «Gli ecosistemi aperti sono migliori per i clienti nel lungo periodo», ha dichiarato Valve, sottolineando che la Steam Machine è un PC completo e non una console chiusa.

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La pagina ufficiale su Steam conferma che la console sarà venduta esclusivamente tramite Steam Store e che non sono previste vendite tramite rivenditori esterni. Il bundle con lo Steam Controller è considerato la soluzione più conveniente per chi non possieda già una periferica compatibile, dato che l'acquisto separato del controller ha disponibilità ridotta e tempi di consegna incerti.

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