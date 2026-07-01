Agenti IA in tasca: OpenClaw lancia le app per Android e iOS

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-07-2026] Commenti

Immagine: OpenClaw

OpenClaw, la piattaforma open‑source progettata per creare ed eseguire agenti IA modulari capaci di automatizzare compiti complessi, ha rilasciato le sue prime applicazioni ufficiali per iOS e Android, portando così sui dispositivi mobili un sistema di agenti progettato per operare in autonomia. Le app permettono di creare, configurare e avviare agenti che possono interagire con servizi online, analizzare dati, automatizzare attività e funzionare sia tramite modelli locali sia tramite modelli cloud.

OpenClaw è stato sviluppato come piattaforma modulare per agenti AI orientati all'esecuzione di compiti reali. Gli agenti possono essere configurati per operare con diversi modelli linguistici, tra cui versioni ottimizzate per l'esecuzione locale su smartphone. La società ha spiegato che l'obiettivo è «mettere agenti IA direttamente in tasca», consentendo agli utenti di eseguire automazioni senza dipendere esclusivamente da server remoti. Le nuove app includono un'interfaccia che permette di creare agenti personalizzati definendo obiettivi, strumenti e limiti operativi. Gli agenti possono accedere a API esterne, leggere contenuti web, analizzare documenti e interagire con servizi cloud. La piattaforma supporta anche l'esecuzione di script e workflow, con un sistema di autorizzazioni che richiede conferme esplicite per operazioni sensibili.

OpenClaw utilizza un'architettura ibrida che combina modelli locali e modelli cloud. Su dispositivi compatibili, gli agenti possono eseguire parte delle operazioni direttamente sul telefono, riducendo la latenza e migliorando la privacy. Per compiti più complessi, le app possono delegare l'elaborazione a modelli cloud con maggiore capacità. La scelta del modello viene gestita automaticamente in base al tipo di operazione. Gli agenti possono quindi essere utilizzati per attività come la gestione di email, la ricerca di informazioni, la compilazione di documenti, l'analisi di dati e l'interazione con servizi web. La piattaforma include un sistema di logging che registra ogni azione eseguita dall'agente, permettendo all'utente di verificare il comportamento e intervenire in caso di errori.

Le app includono anche un marketplace di agenti preconfigurati. Gli utenti possono scaricare agenti progettati per compiti specifici, come la gestione delle finanze personali, il monitoraggio di prezzi online, la generazione di report o l'organizzazione di attività quotidiane. Ogni agente può essere modificato e adattato alle esigenze dell'utente. OpenClaw ha dichiarato che la sicurezza è stata una priorità nello sviluppo delle app. Gli agenti non possono eseguire operazioni critiche senza autorizzazione esplicita e non hanno accesso diretto ai dati sensibili del dispositivo

La piattaforma è stata inoltre progettata per essere compatibile con diversi modelli open source. Gli utenti possono collegare modelli personalizzati tramite API, permettendo agli agenti di operare con architetture diverse da quelle predefinite. La flessibilità del sistema consente di integrare modelli ottimizzati per specifici domini, come analisi finanziaria, sviluppo software o gestione documentale. Le app includono poi anche strumenti per sviluppatori. OpenClaw permette di creare agenti tramite file di configurazione e script, con un sistema di gestione delle versioni che consente di aggiornare gli agenti senza ricrearli da zero. La piattaforma supporta anche l'esecuzione di agenti multipli in parallelo, con un sistema di priorità che gestisce i conflitti tra task.

Il lancio delle app rappresenta un passo significativo nella diffusione degli agenti IA su dispositivi mobili. OpenClaw ha indicato che ulteriori funzionalità saranno introdotte nei prossimi mesi, tra cui integrazioni con servizi cloud aggiuntivi, nuovi strumenti per sviluppatori e modelli ottimizzati per l'esecuzione locale.