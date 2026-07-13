ChatGPT torna su WhatsApp in Europa, anche senza account dedicato

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-07-2026] Commenti (2)

ChatGPT è tornato disponibile su WhatsApp nell'Unione Europea, consentendo agli utenti di interagire con il servizio anche senza un account dedicato. OpenAI ha ripristinato l'integrazione dopo la sospensione di gennaio 2026, rendendo nuovamente possibile l'uso del chatbot tramite messaggi, immagini e vocali all'interno dell'app di messaggistica più diffusa nel continente. Il servizio è accessibile attraverso il contatto verificato associato al numero internazionale +1‑800‑242‑8478, identificato come uno dei canali ufficiali per comunicare con ChatGPT via telefono o WhatsApp. La disponibilità viene attivata gradualmente in base al prefisso telefonico dell'utente, con una distribuzione che coinvolge anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

L'integrazione permette di utilizzare ChatGPT senza passare dall'app ufficiale o dal sito web, ampliando le modalità di accesso all'intelligenza artificiale. Gli utenti possono inviare messaggi testuali, condividere immagini, registrare vocali, generare contenuti visivi e conversare in diverse lingue direttamente dalla chat. Chi desidera può collegare il proprio account ChatGPT per ottenere limiti di utilizzo più ampi, mentre chi non lo associa mantiene comunque l'accesso alle funzioni principali. L'accesso tramite WhatsApp amplia la diffusione dell'intelligenza artificiale generativa, integrandola in un'applicazione già utilizzata quotidianamente da milioni di persone. La scelta di non richiedere un account dedicato semplifica ulteriormente l'adozione, riducendo le barriere tecniche e rendendo il servizio immediatamente disponibile.