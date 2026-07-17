Da OpenAI il tastierino da 230 dollari dedicato ai programmatori

Codex Creator Micro è nato per facilitare l'integrazione della IA Codex nei flussi di lavoro degli sviluppatori.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-07-2026]

openai codex creator micro
Immagine: OpenAI

Mentre lo smart speaker è ancora di là da venire, OpenAI ha già messo in vendita un altro prodotto hardware: Codex Creator Micro, una mini-tastiera da 230 dollari progettata per affiancare Codex e migliorare la produttività nello sviluppo software. È infatti pensato come strumento dedicato ai flussi di lavoro con Codex e con i modelli orientati alla programmazione. La struttura compatta include tasti programmabili, controlli rapidi e integrazione diretta con le funzioni di completamento e generazione del codice. L'obiettivo è ridurre il numero di passaggi necessari per eseguire operazioni ripetitive, automatizzare sequenze di comandi e velocizzare la scrittura di codice in ambienti complessi.

Il dispositivo è stato sviluppato attraverso il programma Co‑Lab, iniziativa tramite la quale OpenAI collabora con aziende esterne per creare prodotti che sfruttano le capacità dei modelli IA. Work Louder, già nota per tastiere modulari e strumenti per creativi, ha curato la progettazione fisica e l'ergonomia del keypad, mentre OpenAI ha definito le integrazioni software e le funzionalità specifiche per Codex. Il prodotto è compatibile con i principali sistemi operativi e può essere configurato tramite un'interfaccia dedicata. L'apparecchio offre alcune pre-impostazioni pensate per operazioni frequenti come il refactoring, la generazione di funzioni, la gestione dei file e la navigazione tra i progetti. I tasti possono essere associati a macro personalizzate che richiamano direttamente le API di Codex, consentendo di eseguire richieste al modello senza passare da un editor tradizionale. Il dispositivo include anche controlli fisici per la gestione delle versioni, dei commenti e delle operazioni di debug.

Il lancio di Codex Creator Micro avviene mentre OpenAI è impegnata in una controversia legale con Apple, relativa a presunti utilizzi impropri di segreti industriali. La disputa riguarda progetti hardware più complessi, ma non coinvolge direttamente il tastierino. Tuttavia, la tempistica ha attirato l'attenzione degli osservatori, che hanno notato come il dispositivo rappresenti un passo concreto verso la commercializzazione di prodotti fisici, un obiettivo dichiarato da OpenAI negli ultimi mesi. Il prezzo di 230 dollari posiziona Codex Creator Micro nella fascia alta dei dispositivi specializzati per sviluppatori. Il dispositivo è chiaramente pensato per essere utilizzato accanto a una tastiera principale, come strumento complementare per operazioni specifiche legate alla programmazione assistita dall'AI.

È interessante notare che il tastierino include anche funzioni pensate per creativi e designer, come scorciatoie per la generazione di asset e script automatizzati. La modularità del dispositivo consente infatti di adattarlo a diversi flussi di lavoro, non solo a quelli legati alla programmazione. Il dispositivo è già disponibile per l'acquisto e non richiede abbonamenti aggiuntivi oltre all'accesso ai modelli Codex; OpenAI ha inoltre confermato che il keypad sarà aggiornato con nuovi preset e integrazioni software man mano che i modelli evolveranno.

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