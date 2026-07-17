Windows 11, dopo il Patch Tuesday di luglio i PC Dell si spengono all'improvviso

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-07-2026] Commenti

Microsoft ha sospeso la distribuzione dell'ultimo aggiornamento cumulativo di Windows 11 - rilasciato durante il Patch Tuesday di luglio - dopo che numerosi utenti hanno segnalato spegnimenti improvvisi su alcuni computer Dell. Il problema causa lo spegnimento dei sistemi durante l'installazione dell'update o immediatamente dopo il riavvio, impedendo il completamento dell'operazione. Gli utenti hanno riportato che il sistema si spegne senza messaggi di errore, anche quando collegato all'alimentazione. In alcuni casi, il dispositivo tenta di riavviarsi più volte prima di interrompere la procedura.

Microsoft ha confermato di essere al lavoro per individuare la causa del malfunzionamento, indicando che l'aggiornamento è stato messo in pausa per evitare ulteriori problemi ai dispositivi interessati. La sospensione riguarda la distribuzione automatica tramite Windows Update, mentre l'installazione manuale rimane possibile ma ovviamente non è consigliata per i modelli coinvolti. La società ha invitato gli utenti a monitorare la pagina ufficiale degli aggiornamenti per ulteriori comunicazioni. Le segnalazioni indicano che il problema potrebbe essere legato a una combinazione di fattori hardware e software. Alcuni utenti hanno riferito che il sistema si spegne anche durante operazioni non correlate all'aggiornamento, suggerendo che l'update possa aver attivato condizioni che interferiscono con la gestione dell'alimentazione. Non sono stati riportati messaggi diagnostici specifici, rendendo più complessa l'individuazione della causa.

Dell è stata informata del problema e sta collaborando con Microsoft per analizzare i modelli coinvolti. Le prime indicazioni suggeriscono che l'anomalia non riguarda tutti i dispositivi del marchio, ma solo alcune configurazioni hardware. Non sono stati comunicati modelli ufficiali, ma le segnalazioni provengono da utenti con laptop e desktop di diverse serie, indicando un problema non limitato a una singola famiglia di prodotti. Il Patch Tuesday di luglio includeva correzioni di sicurezza e miglioramenti di stabilità per Windows 11. La sospensione della distribuzione rappresenta una misura precauzionale per evitare che ulteriori dispositivi riscontrino problemi analoghi. Microsoft ha specificato che l'indagine è in corso e che verranno rilasciati aggiornamenti non appena sarà disponibile una soluzione o una mitigazione temporanea.

Alcuni utenti hanno tentato di risolvere il problema disinstallando l'aggiornamento agendo tramite la modalità provvisoria o ripristinando il sistema a un punto precedente. In diversi casi, la procedura ha permesso di ripristinare la stabilità del dispositivo, ma non garantisce una soluzione definitiva. Microsoft ha consigliato di evitare interventi manuali complessi fino alla pubblicazione di istruzioni ufficiali.